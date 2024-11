Koncert Otsochodzi, który na jednej scenie wystąpi razem ze swoją ekipą to jedna z wielu atrakcji, jakie czekają na nas tego wyjątkowego wieczoru! Goście będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach beatmakingu prowadzonych przez Lohleqa, podziwiać unikatowe dioramy stworzone przez Szopeena czy zdobyć limitowane, zaprojektowane przez warszawskiego artystę tatuaże. Na tych, którzy pojawią się odpowiednio wcześnie, czekają także customowe T-shirty.

To wieczór, który łączy kreatywność, sztukę i kolektywność – wartości, które leżą u podstaw idei "Ekipy na Życie".

Kim jest Otsochodzi : jeden z polskich raperów młodego pokolenia. Reprezentuje Tarchomin. Wielomilionowe liczby odsłuchów na YouTube, platynowe płyty, dwa diamentowe single, a przede wszystkim unikalna charyzma sceniczna i trasy koncertowe gromadzące pełne sale, gdzie nie sposób stać w miejscu. Aktualnie promuje swój szósty solowy album "TThe Grind".

Event jest zwieńczeniem tegorocznej kampanii, w której marka Grant’s zaprosiła swoich ambasadorów do stworzenia autentycznej historii o przyjaźni, współpracy i wspólnym rozwoju. Miłosz "Otsochodzi" Stępień, Przemek "Szopeen" Szopny i Karol "Lohleq" Żmijewski w dwóch odsłonach kampanii pokazali, jak różnorodne pasje mogą się wzajemnie inspirować i wzmacniać więzi w ekipie. Od wspomnień z warszawskiego Tarchomina, po ambitne plany na przyszłość – ich historia to dowód na to, że najlepsze jest zawsze przed nimi.