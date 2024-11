Gierki: rozrywka einstant

„W świecie odLOTTOwych Gierek wszystko dzieje się tu i teraz. Tu jest moc – moc emocji!” – zachęca slogan, którym Gierki witają każdego, kto pragnie sprawdzić, czy tego konkretnego dnia sprzyja mu szczęście. I nie są to puste słowa.

Interaktywne i aktualne

Gierki zostały uruchomione w 2020 roku. Na przestrzeni czterech ostatnich lat, liczba ich użytkowników wzrosła. W zasadzie nic w tym dziwnego, skoro coraz więcej sfer naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Z drugiej strony sukces Gierek, na tle innych gier oferowanych przez LOTTO, wydaje się dość spektakularny. Średnia miesięczna liczba aktywnych graczy w bieżącym roku to ponad 126 tysięcy osób. Na ten moment największą popularnością wśród graczy cieszy się Gierka „Koniczynki”.

Mogłoby się wydawać, że Gierki to rozrywka skrojona pod młodszych graczy. Jak pokazały jednak ostatnie lata, nie tak łatwo przypisać profil „przeciętnego gracza” do konkretnej grupy wiekowej. W Gierki, czy to przez aplikację, czy też rejestrując się na stronie lotto.pl, grają zarówno studenci, jak i ich rodzice.