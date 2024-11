Bezcenna chwila radości. Tłumaczymy fenomen Zdrapek LOTTO

Miliard dwieście szesnaście milionów złotych to gigantyczna kwota. Dokładnie tyle “wydrapaliśmy” w 2023 roku. Brzmi niewiarygodnie? Cóż, takie kwoty to w świecie Zdrapek LOTTO nic nadzwyczajnego. Każdego miesiąca wartość waszych wygranych wynosi, bagatela, aż 100 mln zł. Czy fenomen Zdrapek to jednak tylko i wyłącznie wysoki wygrane? I tak i nie.