Za sukces Zdrapek odpowiada zespół pełnych energii i kreatywności pasjonatów. To oni sprawiają, że Zdrapki są wizytówką punktów LOTTO od ponad dwóch dekad, biją rekordy sprzedaży i zachęcają do gry kolejne pokolenia. Wśród nich są tacy, którzy od 25 lat współtworzą sukces tego brandu. Jedną z takich osób jest Katarzyna Woźnica-Borkowska, Kierowniczka Zespołu Loterii Pieniężnych w Totalizatorze Sportowym.

Jeden z wyróżników Zdrapek to właśnie lata profesjonalnej pracy nad ich rozwojem. Kontynuując – pojawienie się pierwszego produktu było wielkim świętem Totalizatora Sportowego. Rozpoczynaliśmy przygodę z zupełnie nowym produktem, który (wiedzieliśmy to z innych rynków loteryjnych, szczególnie w USA) zdobył ogromną popularność. Pierwsze zdrapki wprowadziła loteria Massachusetts w 1974 roku i do dziś jest jednym ze światowych liderów sprzedaży zdrapek. TS wprowadził zdrapki do sprzedaży 25 lat później, czyli w tym roku światowe zdrapki obchodzą 50-lecie, a zdrapki TS 25-lecie.