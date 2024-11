Nowe informacje o stanie zdrowia Zygmunta Solorza

W telekonferencji nie uczestniczył Piotr Żak, prezes zarządu Telewizji Polsat . Zwykle brał on udział w takich wydarzeniach.

Co ważne, pod koniec października, jak informował "Press", nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat ograniczyło uprawnienia Piotra Żaka, ale utrzymał on stanowisko prezesa. "Z rady nadzorczej Telewizji Polsat usunięto wtedy drugiego z synów Zygmunta Solorza – Tobiasa Solorza i prawnika Jarosława Grzesiaka" – czytamy. Wszystko to wydarzyło się po doniesieniach mediów o sporze Solorza i jego dzieci.