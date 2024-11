Zarobki w podcastach. "Możesz liczyć na 30 tys. zł miesięcznie, przebijają się nawet mali twórcy"

Natalia Kusiak to influencerka i twórczyni jednego z najbardziej popularnych polskich podcastów o relacjach Pierwsza Randka. Na monetyzacji swojej twórczości zjadła już zęby. W najnowszym odcinku Łyku Mocy zdradza, ile można zarobić na własnym podcaście, będąc nawet małym twórcą. Jak dziewczyna z Krosna stała się jedną z najbardziej popularnych podcasterek w Polsce? – Gdy w jej głowie pojawia się pomysł, po prostu go realizuje, bez tych wszystkich dantejskich scen w stylu „a co ludzie powiedzą – tak opisuje Natalię Kusiak prowadząca Łyku Mocy, Nino Dżikija. Gdy nie mogła znaleźć DJa na imprezę firmową, założyła własny zespół DJski, który trzy lata później zagrał na Openerze. Gdy zafascynowała się weganizmem, wydała własną książkę kucharską The Bowl Book, która rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Gdy w poszukiwaniu własnej połówki próbowała rozgryźć zasady gry na rynku matrymonialnym, odpaliła własny podcast o miłości i relacjach ludzkich Pierwsza Randka i rozbiła bank w świecie podcastów. – Dzisiaj w Polsce ponad tysiąc podcasterów zarabia ponad 30 tys. zł miesięcznie. Kolejny tysiąc ma dzięki temu dodatkowe solidne źródło przychodów – wyjaśnia Natalia. – Jeżeli masz średnio 10 tys. odtworzeń na odcinek, to możesz zarobić za jedno lokowanie do 10 tys. zł – dodaje. Wraz z innymi czołowymi polskimi podcasterami Natalia dzieli się najlepszymi praktykami, które pomogą odnieść sukces w świecie podcastów, w ramach kursu Master Podcast. Znajdziecie tam insighty takich twórców jak Joanna Okuniewska (Tu Okuniewska, Ja i moje przyjaciółki idiotki, Matka matce), Maciek Okraszewski (Dział Zagraniczny) czy Natalia Szymańczyk. W tym odcinku dowiesz się: – jak ruszyć z własnym podcastem, nie wydając na to majątku – jak wymyślić temat, który porwie tłumy – jak dobierać rozmówców – jak przebić się na Youtube i Spotify – jak i ile można zarobić, będąc małym, średnim i dużym podcasterem? ale też: – jak wydać książkę w modelu selfpublishing? – jak uciszyć syndrom oszusta? – dlaczego najważniejsze to pozwolić sobie mierzyć wysoko?