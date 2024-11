Zamieszanie ws. kandydata PiS na prezydenta

Zamieszanie medialne zmusiło do reakcji rzecznika PiS . "W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi naszego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich, a także licznymi publikacjami medialnymi pragnę przekazać, iż nie zapadła w tej sprawie ŻADNA decyzja" – przekazał w czwartek Rafał Bochenek.

"O tym kto będzie kandydatem PiS, kierownictwo formacji poinformuje w najbliższych dniach. Przed nami ważna kampania, kandydat naszej formacji będzie wyznaczony wkrótce, ale nieustannie apelujemy o wsparcie finansowe, które jest niezwykle istotne, abyśmy mogli przeprowadzić zwycięską kampanię prezydencką" – wyjaśnił we wpisie w serwisie X.

KO w weekend ogłosi swojego kandydata na prezydenta

W piątek w sprawie głos zabrał ponownie szef rządu. – Jestem na tak, a dzisiaj jestem bardzo spokojny. Ciężkie czasy, więc trudno być spokojnym, to bardzo fajna szkoła demokracji. Jestem bardzo dumny z obu naszych kandydatów i wiem, że dobrze będzie jeśli chodzi o to przygotowanie. Ale później bardzo ciężka walka. Tak, jutro przedstawimy wyniki wyborów, a więc to oznacza automatycznie kandydata. A więc jutro w południe wszystko będzie jasne – powiedział o prawyborach Donald Tusk w rozmowie z mediami.