Nie żyje matka Kazika Staszewskiego. Lider Kultu pożegnał 93-letnią mamę

"Zawsze skora do pomocy, nigdy nie chciała być kłopotem czy ciężarem dla nikogo, kochająca do szaleństwa (ale tylko wybranych) żyła na własnych warunkach i na własnych warunkach odeszła. I nie ma jej już. Dziękuję mamusiu za uratowanie mi życia i za wszystko, co dla mnie zrobiłaś" – zwrócił się na końcu Kazik do swojej zmarłej matki.