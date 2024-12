Okazuje się, że coraz więcej Polaków marzy nie tylko o jakimś nowym samochodzie, ale o nowym samochodzie z wyższej półki. Do takich wniosków można dojść na podstawie wyników ostatniego raportu ISR 2023 . Pokazuje on, że rok 2023 był rekordowy pod względem udziału segmentu premium w rejestracjach samochodów. Również ranking popularności marek na OTOMOTO potwierdza ten trend.

Na popularnym motoserwisie ogłoszeniowym Polacy chętnie "klikają" droższe samochody, czyli w cenie od 500 000 do 1 000 000 złotych. Wprawdzie w wielu przypadkach oglądanie nie kończy się zakupem, to jest to pewien przejaw motoryzacyjnej pasji Polaków. Co więcej, rośnie udział (ponad 40 proc.) ofert w cenie ponad 200 000 zł, choć oczywiście nadal dominują ogłoszenia z przedziału 100 000-150 000 zł.