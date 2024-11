Zmiana narracji przez Miedwiediewa jest zaskakująca, gdyż to on jest głównym podżegaczem do eskalacji konfliktu i siewcą propagandy Kremla. Dodatkowo słowa te stoją w sprzeczności z ostatnimi groźbami rosyjskiego dyktatora Władimira Putina .

Czy Putin użyje broni jądrowej? Zapytaliśmy eksperta

– Wbrew pozorom nawet Rosja nie jest nieograniczona w decyzjach. To nie jest tak, że Rosja zrobi to, co zechce. Między Waszyngtonem a Moskwą, mimo wojny na Ukrainie, jest utrzymywana stała łączność przez służby specjalne. A po drugie, Rosja już jakiś czas temu, na samym początku wojny, dowiedziała się z Waszyngtonu, co zrobi Ameryka, jeśli Moskwa użyje taktycznej broni jądrowej. Podobno Ameryka jasno powiedziała, ile pocisków jądrowych jest przygotowanych do uderzenia – mówi.