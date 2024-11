Śmierć policjanta w Warszawie. Ujawniono nowe fakty o mundurowym, który go ranił

W sobotę (23.11) doszło do tragicznego zdarzenia przy ul. Inżynierskiej w Warszawie. Policjant postrzeli drugiego funkcjonariusza. Nie udało się go uratować. Media dotarły do nowych informacji w tej sprawie. Policjant, który strzelił, był niedoświadczony. W sprawie głos zabrał też premier Donald Tusk.