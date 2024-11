W ostatnich tygodniach obrodziło w Polsce w sondaże . Z większości z nich wynika, że poparcie Polaków dla PiS sięga maksymalnie 30 proc. Partię Kaczyńskiego przegania na ogół Koalicja Obywatelska . A goni ją Konfederacja , chociaż dystans jest pory. Ugrupowanie Bosaka i Mentzena może liczyć na ogół na nieco ponad 10 proc. poparcia. Raz jest to 11, raz 13 proc.

W każdym razie Konfederacja Wolność i Niepodległość zajmuje stabilne trzecie miejsce na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Trzecią Drogę . A skoro partie nr 1 i 4 tworzą razem koalicję rządzącą, to nie można dziwić się tym, którzy uważają, że władzę mogłyby przejąć wspólnie i w porozumieniu partie nr 2 i 3.

Nie da się zresztą ukryć, że PiS bardzo chce wrócić do władzy. Dość śmiesznie brzmią dziś pochwalne peany wygłaszane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości pod adresem polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy zapewniają, że nie zamierzają opuszczać Trzeciej Drogi i koalicji rządzącej. No i trudno byłoby im zapomnieć serię upokorzeń doznanych od PiS, gdy to rządziło.