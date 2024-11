Bohater Denzela Washingtona w "Gladiatorze 2" jak Donald Trump? Tak twierdzi Ridley Scott

Wyjaśniając (bez spoilerów) przeszłość bohatera, Ridley Scott powiedział w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter": "(Makrynus) był jeńcem wojennym – prawdopodobnie w jednym z północnoafrykańskich państw – i został zabrany do Rzymu, prawdopodobnie jako gladiator. Przeżył, odzyskał wolność i zajął się handlem winem i chlebem. Rozwinął się w bardzo bogatego kupca, sprzedając zaopatrzenie rzymskim armiom – jedzenie, oliwę, wino, tkaniny, broń, wszystko. Prawdopodobnie miał milion ludzi rozmieszczonych po całej Europie".

– Był więc miliarderem swoich czasów, więc dlaczego nie miałby mieć ambicji dotyczących tronu? "Dlaczego nie ja?" Jest też gangsterem – bardzo podobnym do Trumpa. Sprytnym gangsterem. Tworzy chaos i potrafi się w nim rozwijać – mówił reżyser "Obcego - 8. pasażera "Nostromo", "Łowcy androidów" czy "Thelmy i Louise" o Donaldzie Trumpie, amerykańskim prezydencie-elekcie.

Jak pisaliśmy w naTemat w recenzji, to właśnie on "ukradł" cały film z Paulem Mescalem i Pedro Pascalem, który jest kontynuacją oscarowego "Gladiatora" z Russellem Crowe'em z 2000 roku i można oglądać go obecnie w kinach.