Kolumbijczycy chętnie przeprowadzają się do Polski

I tak na 26,5 tys. obcokrajowców w regionie 20,7 tys. ubezpieczonych to obywatele Ukrainy . – Ale ich liczba w porównaniu do kwietnia zmalała o ponad 1600 płacących składki – wyjaśnił rzecznik.

Co takiego dzieje się w Kolumbii, że ludzi chętnie jadą do Europy, w tym do Polski? Jak pisał nie tak dawno Reuters, prezydent Kolumbii Gustavo Petro, czyli pierwszy lewicowy przywódca kraju w czasach nowożytnych, doszedł do władzy dwa lata temu pod hasłem zmian i z misją zwrócenia uwagi na biednych i zaniedbanych mieszkańców kraju.