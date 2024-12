Robiąc codzienne zakupy, możesz nie tylko zadbać o domowy posiłek, ale także przyczynić się do walki z marnowaniem jedzenia. Dzięki Klubowi Pomagania i Niemarnowania WINIARY wspierasz szkolne stołówki, a dodatkowo zyskujesz szansę na atrakcyjne nagrody. To wyjątkowa okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić coś dobrego.

Pomóż szkolnym stołówkom w Polsce i wygrywaj dzięki Klubowi Pomagania i Niemarnowania WINIARY Fot. materiały prasowe / WINIARY

Czy wiecie, że polskie szkoły marnują rocznie setki tysięcy złotych? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Tomasza Szubę, dyrektora Venturis HoReCa* – firmy, która analizuje przyczyny marnowania żywności w szkołach, hotelach i lokalach gastronomicznych – placówka edukacyjna, która, przykładowo, każdego dnia wydaje ponad 900 obiadów, w skali roku wyrzuca nawet 390 tys. zł. A to jedynie koszt niepotrzebnie zakupionych surowców.

To nie koniec danych, które mogą być alarmujące, bo wyrzucane są nie tylko pieniądze, ale również jedzenie.

Skala marnowania w szkolnych stołówkach jest zależna od liczby wydawanych obiadów. Tam, gdzie jest ich więcej, do kosza trafia więcej żywności. Wspomniany wyżej przykład szkoły przekłada się na nawet 45 ton wyrzuconego jedzenia w skali roku. Inny przypadek: placówka, która wydaje ponad 160 obiadów dziennie, marnuje 5,4 tony.

W jednej z badanych szkół wyrzuca się nawet... 85 tys. porcji obiadów rocznie! A to oznacza, że mogłaby ona zaoferować ciepły posiłek dodatkowym 472 uczniom w każdy dzień nauki szkolnej, również tym najbardziej potrzebującym i z ubogich rodzin, których rodzice nie są w stanie zapewnić w domu pożywnego obiadu.

To olbrzymie liczby, a marnowanie żywności w szkolnych stołówkach to równie olbrzymi problem. Jego przyczyny? – Czasem (...) krótka przerwa, czasem niezgłaszanie nieobecności dzieci, zbyt duża ilość przygotowywanego jedzenia czy zbyt duże porcje – wyjaśnia Tomasz Szuba. A dodajmy, że wyrzucanie jedzenia niesie za sobą konsekwencje środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Dbanie o ograniczenie odpadów spożywczych to więc nie tylko troska o planetę, ale także wspieranie społeczności. Działania jednostki mają znaczenie i wszyscy możemy spróbować temu zaradzić. Jak?

Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY: pomagaj szkołom i wygrywaj nagrody

Kultowa marka WINIARY, która działa w Polsce od ponad 80 lat, zawsze skupiała się na pomaganiu Polakom w kuchni. Od kilku lat swoje działania skupia jednak na pomaganiu im nie tylko w gotowaniu, ale również w niemarnowaniu żywności. W jaki sposób?

Marka, w ramach akcji "Pomagamy w Gotowaniu i Niemarnowaniu", uruchomiła 12 jadłodzielni w całej Polsce we współpracy z Fundacją CHOPS. Ponadto prowadzi działania edukacyjne, współpracuje z Jagną Niedzielską promującą podejście zero waste w kuchni, tłumaczy, jak ograniczać marnowanie na każdym etapie – od planowania zakupów, przez odpowiednie przechowywanie żywności, układanie na półkach, planowanie posiłków.

Teraz, do listy działań podjętych przez WINIARY, dołącza również Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY, który dotyczy właśnie marnowania żywności w szkolnych stołówkach. Czym jest? To program lojalnościowy, do którego dołączenie jest bardzo proste, a można wiele zyskać i wiele dać od siebie. Co najważniejsze – wszyscy wygrywają.

Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY obejmuje dwa obszary. Pierwszy z nich to gratka dla fanów nagród. Jeśli zakupiłeś produkt marki WINIARY, wystarczy w ciągu trzech miesięcy zarejestrować dowód zakupu (koniecznie go zachowaj!) na stronie www.klub.winiary.pl, aby wziąć udział w losowaniach.

A jest o co walczyć – czeka aż cztery tysiące nagród natychmiastowych o wartości 50 zł, a co miesiąc 10 nagród gotówkowych o wartości 1 000 zł oraz nagroda rzeczowa z kategorii AGD, elektronika i gastronomia. Szczegóły dotyczące nagród do wygrania miesiącach loterii w 2024 r. są dostępne na stronie Klubu.

Drugim filarem Klubu WINIARY jest program społeczny, który daje możliwość wsparcia działań na rzecz szkół, dzieci i środowiska. Każdy klubowicz, który kupuje produkty WINIARY, oprócz losów otrzyma punkty, które może przekazać na pomoc wybranej stołówce szkolnej w walce z marnowaniem żywności – również stołówki w szkole swojego dziecka lub w swoim mieście, jeśli ta dołączyła do programu.

Dzięki temu, ilość wyrzucanego jedzenia może realnie się zmniejszać. Oprócz tego, co miesiąc szkoły z największą liczbą punktów czekają nagrody o wartości ponad 25 tys. zł. Składa się na nią wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. zł, do wykorzystania na różne potrzeby (wyposażenie kuchenne, sprzęty AGD) oraz szkolenia, warsztaty, wsparcie merytoryczne i opiekę partnera o wartości ponad 10 tys. zł.**

Marka WINIARY zaprosiła bowiem do współpracy wspomnianą firmę Venturis HoReCa. – Placówki, które zdobędą nagrody będą miały wsparcie merytoryczne z naszej strony. Diagnozujemy kluczowe przyczyny marnowania żywności w danej szkole i wspólnie z personelem proponujemy usprawnienia w obszarze zarządzania kuchnią i posiłkami – mówi dyrektor Tomasz Szuba.

A to oznacza, że dzięki udziałowi w Klubie Pomagania i Niemarnowania WINIARY, szkoły nie tylko ograniczają straty żywności i pieniędzy, ale również mogą jeszcze lepiej zarządzać swoimi stołówkami.

WINIARY walczy z marnowaniem jedzenia w szkolnych stołówkach i są już pierwsze imponujące efekty

Pierwsze sukcesy Klubu WINIARY już są i robią wrażenie. Z informacji zebranych w pięciu pierwszych szkołach, które otrzymały wsparcie finansowe i eksperckie w ramach programu, wynika, że udało się znacząco ograniczyć ilość wyrzucanej żywności.

Dzięki wspólnym wysiłkom było to o 460 kg jedzenia mniej*** w ciągu zaledwie czterech dni, podczas których prowadzone było badanie. W skali roku placówki te zmniejszą marnowanie jedzenia o 20,7 ton, co przekłada się na oszczędności rzędu 185,6 tys. zł***. To znowu ogromne liczby, ale tym razem w pozytywnym znaczeniu.

Przeprowadzone badania wykazały również, że średni poziom strat, czyli żywności niezjedzonej przez dzieci w stosunku do tej przygotowanej, spadł z 33 proc. do 14 proc. To znaczący postęp i olbrzymi wkład w walkę z marnowaniem żywności w szkolnych stołówkach.

– Wyniki, które osiągnęliśmy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działania Klubu Pomagania i Niemarnowania WINIARY napawają optymizmem i dają nadzieję na poprawę sytuacji w długofalowej perspektywie. Ograniczenie marnowania żywności w szkołach uczestniczących w programie to nie tylko liczby – to realna zmiana w funkcjonowaniu placówek i świadomości personelu oraz uczniów – zauważa Szymon Ulkowski, Kierownik ds. e-Business i Komunikacji marki WINIARY.

Z kolei Tomasz Szuba przytacza konkretny przykład szkoły z Tomaszowa Mazowieckiego, który nie pozostawia wątpliwości, że Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY wprowadza zmiany. – Dzięki wdrożeniu zaleceń programu, zmniejszono tam straty wyprodukowanej żywności z 55 proc. do zaledwie 17 proc. W skali roku oznacza to: 11 ton wyrzuconego jedzenia mniej, oszczędności rzędu 100 tys. zł, 18 220 mniej obiadów w koszu – mówi przedstawiciel Venturis HoReCa.

Klub WINIARY wciąż trwa, co oznacza, że rezultaty będą jeszcze bardziej imponujące, a pomoc zostanie zapewniona jeszcze większej liczbie polskich szkół.

Jak dołączyć do Klubu Pomagania i Niemarnowania WINIARY?

Rejestracja szkół w obecnej edycji trwa do końca roku, a już na początku 2025 r. zaplanowany jest start kolejnej odsłony programu. W praktyce, placówki mogą dalej dołączać do akcji, a kupujący nabywać produkty premiowane w promocji oraz głosować na szkoły. Więcej informacji na temat programu oraz możliwości dołączenia można znaleźć na stronie Klubu WINIARY.

* Źródło: Venturis HoReCa, na podstawie wybranych wyników badań przeprowadzonych w Polsce w 40+ placówkach edukacyjnych różnej wielkości (trzy kategorie: małe do 300 wydawanych obiadów dziennie; średnie do 600 wydawanych obiadów dziennie; duże powyżej 600 obiadów dziennie). Przedstawiane dane dotyczą przykładowych szkół po jednej z wyszczególnionych kategorii.

** Przytoczone warunki dotyczą pierwszej edycji Klubu Pomagania i Niemarnowania WINIARY, która obowiązuje do 31.12.2024 roku. Od stycznia 2025, będą obowiązywać nowe, o czym będziemy informować na stronie: www.klub.winiary.pl.