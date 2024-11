Drukarka to jedno z tych urządzeń, które zaraz po zakupie lubi otwierać przed nami masę nowych możliwości. Bo choć decyzję o jej posiadaniu motywuje często jedynie chęć drukowania najpotrzebniejszych dokumentów, to szybko okazuje się, że fajnie byłoby móc też drukować zdjęcia. Albo zaproszenia na urodziny. I może nawet kartki świąteczne. Generalnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Jak wybrać drukarkę idealną dla siebie?

1. Zastanów się, co będziesz drukować

2. Czy wiesz, ile i jak często będziesz drukować?

Szybkość druku to ważna informacja, jednak jeszcze bardziej istotne są koszty związane z zakupem tuszu. HP przygotowało rozwiązanie na miarę naszych czasów: subskrypcję Instant Ink, czyli abonament na tusz. Dzięki temu rozwiązaniu dostosujecie wysokość miesięcznych opłat do ilości drukowanych stron. I już nigdy nie zostaniecie na lodzie. Znaczy: bez tuszu. Plany subskrypcyjne Instant Ink możecie sprawdzić tutaj .

3. Weź pod uwagę inne funkcje

Jeśli na pytanie: “Czy przyda ci się skaner” nie odpowiadasz kategorycznie “Nie, nigdy z niego nie skorzystam”, to znaczy, że prawdopodobnie może ci się on przydać.

4 . Postaw na łatwość obsługi

5 . Pamiętaj, że A4 to dopiero początek

To, jak będzie wyglądał finalny wydruk, możecie natomiast podejrzeć wcześniej w aplikacji. Nie ma więc obaw, że zmarnujecie kilka kartek papieru fotograficznego tylko po to, aby “trafić” z formatowaniem.

6 . Kolor, kolor i jeszcze raz kolor

Odpowiedni format to jedno, ale drukując w kolorze chcemy mieć również pewność, że wszystkie barwy zostaną odpowiednio odwzorowane. To zadanie nie należy do łatwych, jednak są już na rynku drukarki, które znakomicie sobie z nim radzą. Przykładów takiego sprzętu warto szukać w rodzinie HP Envy. To urządzenia wyposażone we, wspomnianą już,technologię “true to screen”, oraz Display P3, dzięki którym dokładne odwzorowanie kolorów staje się faktem.