Premiera zimowej kolekcji Yves Rocher - przynajmniej w naszej redakcji - to wydarzenie, które jednoznacznie wprowadza wszystkich w świąteczny nastrój. I nic w tym dziwnego. Węch to jeden z naszych najsilniejszych zmysłów, który ma swego rodzaju magiczną siłę: moc przywoływania wspomnień.

Dlatego wystarczy zaledwie lekka nuta świątecznych przypraw, aby przenieść nas do rodzinnego domu, wywołać uczucie przyjemnego ciepła i przypomnieć o bliskości tych, których kochamy najbardziej. Dzięki Yves Rocher możecie w tym roku zabrać ich na magiczny spacer: do Zimowego Ogrodu.

W Zimowym Ogrodzie Yves Rocher czas płynie wolniej. Nareszcie macie czas nie tylko dla najbliższych, ale i dla siebie: cenną chwilę na snucie marzeń i niespieszną, kojącą pielęgnację.

Tak właśnie działa magia zapachów zamkniętych w kosmetykach: w dowolnej chwili pozwalają zatrzymać się i przenieść się do naszego ulubionego miejsca. Czy w tym roku będzie nim właśnie Zimowy Ogród? Sprawdźcie koniecznie.

Marka Yves Rocher przygotowała dwie kompozycje zapachowe: Wanilia i Orchidea oraz Granat i Magnolia. Znajdziecie je w pojedynczych produktach takich jak żele pod prysznic, kremy do rąk czy mleczka do ciała, jak również w zestawach kosmetyków, zapakowanych w pudełka z pięknymi, świątecznymi grafikami.

Wanilia i Orchidea: rozgrzewa i wycisza

Ciepły, kaszmirowy koc - dokładnie w taki sposób otuli was to unikalne połączenie aromatów. Owocowe nuty gruszki, pomarańczy i frezji delikatnie przenikają się z aromatami białych kwiatów z jaśminem, ylang-ylang i orchideą. W bazie zapachu kryją się natomiast pudrowe i drzewne akordy: labdanum i drzewa sandałowego, otulone rozkoszną wanilią Bourbon z Madagaskaru.

Granat i Magnolia: doda energii i wprowadzi balans

Idealna kompozycja dla tych, którzy z jednej strony potrzebują mocy energii, aby załatwić wszystkie przedświąteczne sprawunki, a z drugiej - szukaja tak potrzebnej w tym czasie równowagi. Granat i Magnolia to połączenie słodkiego owocu i delikatnego kwiatu: harmonijne i świeże, doda energii i napędzi do działania, ale jednocześnie pozwoli zapomnieć o codzienności.

W limitowanych seriach Wanilia & Orchidea oraz Granat & Magnolia dostępne są następujące produkty:

żel pod prysznic i do kąpieli - 28,90 zł/200 ml i 39,90 zł/400 ml mleczko do ciała - 51,90 zł/390 ml żel do mycia rąk - 25,90 zł/190 ml balsam do ust - 18,90 zł mgiełka do ciała i włosów - 69,90 zł/100 ml krem do rąk - 25,90 zł/30 ml peeling do ciała – 51,90 zł/150ml woda toaletowa Wanilia & Orchidea

Koniecznie zwróćcie uwagę na zestawy prezentowe, składające się z mleczka do ciała, peelingu oraz żelu pod prysznic. Obie wersje zapachowe dostępne są w cenie 54,90 zł.

