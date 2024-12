Każdy Mikołaj ma na swojej liście kilka pozycji, których musi szukać w sekcji “nowe technologie”. Jeśli w tym roku to wy przywdziewacie czerwoną czapkę w komplecie z białą brodą, najlepiej od razu sprawdźcie naszą listę propozycji od Lenovo. Znajdziecie tu selekcję sprzętów, które zadowolą nie tylko najbardziej wymagających gamerów, ale i wszystkich fanów nowoczesnych gadżetów.

Fot. Eugene Zhyvchik // Unsplash

Lenovo Yoga Slim 7i (9. Generacji) Aura Edition: smukły, elegancki i naprawdę inteligentny

Najnowsza edycja kultowej serii Yoga robi naprawdę genialny użytek z AI. Ten przepięknie smukły (13,9 mm grubości, 1,46 kg wagi) i niezwykle poręczny laptop jest naszpikowany najnowszą technologią, dzięki której urządzenie jeszcze lepiej wpisuje się w nasz zabiegany tryb życia.

Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition zachwyca przede wszystkim wytrzymałością baterii, która pozwala na nawet 22 godziny pracy, a technologia Rapid Charge Express pozwala pracować aż trzy godziny po zaledwie 15 minutach ładowania.

Osiągi baterii warto docenić, tym bardziej że ​​laptop wyposażono w mocarny procesor Intel® Core™ Ultra 7 z 8-rdzeniową architekturą hybrydową i zaawansowaną jednostką przetwarzania neuronowego (NPU), oferującą ponad 45 TOPS (czyli: ponad 45 bilionów operacji na sekundę). To właśnie ta wartość sprawia, że ten laptop doskonale radzi sobie z aplikacjami opartymi na AI. Będzie więc genialnym narzędziem wsparcia dla każdego, kto w pracy, czy na co dzień, wymaga kreatywnego wsparcia.

Oprócz tego Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition jest wyposażona w fenomenalny wyświetlacz PureSight Pro o przekątnej 15,3 cala, częstotliwości 120 Hz i 100% pokryciu DCI-P3 oraz sRGB co sprawia, że obraz na nim jest zawsze imponujący.

Komputer potrafi również współpracować z innym, najważniejszym być może urządzeniem w naszym posiadaniu: smartfonem. Funkcja Smart Share umożliwia intuicyjne i szybkie połączenie obu urządzeń. Wystarczy zbliżyć smartfon do laptopa, aby połączyć je za pomocą wirtualnego czujnika AI, a następnie podziwiać, jak ze sobą “rozmawiają”.

Warto też dodać, że ten laptop objęty jest 3-letnią, zaawansowaną gwarancją Lenovo Premium Care, która obejmuje m.in. natychmiastową i profesjonalną pomoc zdalną, coroczną kontrolę stanu komputera PC Health Check czy dojazd do klienta w razie usterki. Lepszego wsparcia nie można sobie wymarzyć!

Lenovo Legion 5i 9. generacji: idealny dla graczy w ruchu

Zasadniczy problem z urządzeniami do gamingu wysokiej klasy jest taki, że nie sposób wylistować ich zalet w kilku zdaniach. Na szczęście, Lenovo ma w tym segmencie taką renomę, że jeśli powiemy wam, że to właśnie na widok Lenovo Legion 5i 9. generacji pod choinką niemal każdy gracz rozpłynie się jak lukier na pierniczkach, to możecie nam wierzyć.

Lenovo Legion 5i 9. generacji oferuje przede wszystkim wyjątkową wydajność i płynność gry. Procesor Intel® Core™ i5-13450HX zapewnia błyskawiczną responsywność, przydatną zarówno w świecie gier, jak i w użytkowaniu laptopa na co dzień. Z kolei Lenovo AI Engine+ z układem LA1 AI automatycznie optymalizuje ustawienia CPU i GPU, maksymalizując płynność rozgrywki.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Jeśli chodzi o efekty wizualne, to obecne w tym modelu karty graficzne NVIDIA® Jeśli chodzi o efekty wizualne, to obecne w tym modelu karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 wspierają technologię Ray Tracing oraz DLSS 3.5, w efekcie gwarantując realistyczne efekty wizualne i znaczący wzrost wydajności. Doskonały obraz to oczywiście również zasługa 16-calowego ekranu WQXGA (2560x1600) o częstotliwości odświeżania 165 Hz i jasności 350 nitów, który zapewni komfort w trakcie rozgrywek, jak i podczas oglądania filmów czy multimediów.

Dodajmy, że obecna tu technologia NVIDIA® G-SYNC® eliminuje efekt rozrywania obrazu, oferując niezwykle płynne doświadczenia wizualne, a certyfikat VESA DisplayHDR™ 400 oraz 100 proc. pokrycia sRGB zapewniają wyjątkową jakość kolorów, idealną zarówno do gier oraz tworzenia treści.

Nie bez znaczenia dla graczy jest również obecność technologii Legion ColdFront Hyper. Dwa wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach wraz z hiperkomorą chłodzącą są w stanie obniżyć temperaturę o 2°C, zredukować hałas o 2 dB i zwiększyć wydajność o 25 W trybie Extreme. Te parametry zdecydowanie robią różnicę.

Lenovo Legion Go: przenośna konsola, która może być mini laptopem

Zawsze znajdzie się dla niej miejsce - niezależnie od tego, czy wyruszasz z plecakiem na zajęcia, czy z walizką w podróż dookoła świata. Lenovo Legion Go to mobilna konsola do gier, która w podróży z powodzeniem może zastąpić laptop - dzięki obecności systemu Windows 11 i odpinanym kontrolerom pełniącym funkcję myszki, sprawdzisz na niej maile, przeglądniesz sociale i obejrzysz, a nawet zmontujesz film.

Lenovo Legion Go słynie z wysokiej wydajności. To zasługa procesora 8-rdzeniowego procesora AMD Ryzen Z1 Extreme. W połączeniu z wbudowaną grafiką RDNA 3 i naprawdę długim czasem pracy na baterii Lenovo Legion Go pozwala wręcz zanurzyć się w grze - niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdujecie.

Performance wzmacnia również 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci masowej SSD. Przełączanie się pomiędzy zadaniami nie będzie stanowiło więc problemu, podobnie jak znalezienie miejsca na gry czy inne pliki. A nawet jeśli, to Lenovo Legion Go posiada slot na karty SD, więc przestrzeń można zwiększyć nawet do 2TB.

Monitor Lenovo Legion R27q-30: dla graczy, po prostu

Skoro zanurzyliśmy się w świecie gier, trzeba koniecznie wspomnieć o monitorze z serii Legion. To genialny prezent dla każdego, kto nade wszystko ceni stronę wizualną. Ten 27-calowy monitor IPS z odwzorowaniem barw DCI-P3 na poziomie 90% oraz sRGB na poziomie 99% pozwala doświadczyć jakości obrazu na zupełnie nowym poziomie.

Rozdzielczość 2560 x 1440 (WQHD), superszybkie odświeżanie obrazu na poziomie 165 Hz (a nawet 185 Hz po OC) i czas reakcji na poziomie 0,5 ms MPRT2 - to parametry, które sprawią, że serce każdego gamera zacznie bić szybciej. A jeśli dodamy do tego technologię AMD FreeSync Premium oraz certyfikat ClearMR 6000, to mamy opis monitora najwyższej klasy.

Co istotne, Legion został wyposażony w podstawkę LTPS, która umożliwia regulację wysokości i obrotu w trzech osiach, tym samym zapewniając naprawdę sporą wygodę korzystania z urządzenia podczas długich sesji. Nocne granie stanie się natomiast jeszcze bardziej komfortowe dzięki redukcji światła niebieskiego, bez zniekształcania kolorów.

Lenovo Tab Plus: tablet dla fanów multimediów i… książek

Uwielbiacie e-booki, ale trochę was irytują ograniczone możliwości czytników, pewnie nie raz rozważaliście zakup tabletu. Z drugiej strony, komfort czytania na standardowych wyświetlaczach jest zwykle ograniczony. Lenovo Tab Plus łamie to tabu. I daje o wiele, wiele więcej.

Lenovo Tab Plus to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka wszechstronnego i zaawansowanego technologicznie urządzenia do rozrywki. Osiem głośników JBL Hi-Fi zapewnia czysty i zrównoważony dźwięk stereo, a technologia Dolby Atmos pozwala cieszyć się przestrzennym dźwiękiem o kinowej jakości.

Lenovo Tab Plus oferuje wyświetlacz 11,5 cala 2K z częstotliwością odświeżania 90 Hz, co gwarantuje płynność obrazu i bogate kolory. Certyfikat TÜV Low Blue Light zapewnia bezpieczeństwo oczu, redukując emisję niebieskiego światła i migotanie, co sprawia, że tablet jest doskonały do długich sesji oglądania filmów, czytania czy grania. Urządzenie posiada również tryb immersyjnego czytania, który imituje kolory kartki papieru.

A jak z wytrzymałością? Lenovo Tab Plus posiada baterię o pojemności 8600 mAh, która pozwala na 12 godzin nieprzerwanej pracy. Dodatkowo, dzięki szybkiej ładowarce 45 W bateria “napełnia się” w zaledwie 90 minut.