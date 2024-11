Płatności zbliżeniowe – czym się charakteryzują?

Płatności zbliżeniowe to metoda finalizacji transakcji bezgotówkowej. Dzięki nim klient może zapłacić za towary lub usługi np.:

smartfonem z technologią NFC, kartą zbliżeniowo.

Są wygodne, szybkie i bezpieczne. Wystarczy przyłożyć kartę lub telefon do czytnika na terminalu płatniczym. Dane zostaną przesłane w czasie rzeczywistym, a akceptacja odbywa się w kilka sekund. Zaletą płatności zbliżeniowych jest to, że konsument cały czas ma przy sobie instrument płatniczy, np. kartę. Dzięki temu może zachować anonimowość i zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy.

Jak wdrożyć płatności zbliżeniowe w firmie?

Jak wprowadzić w swojej firmie płatności zbliżeniowe? By zacząć realizować takie transakcje, należy wybrać odpowiedni terminal płatniczy. Dopasuj go do swoich potrzeb oraz profilu działalności. Na rynku znajdziesz terminale: