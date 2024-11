Internet stał się nieodłączną częścią codziennego życia, ale wraz z nim rośnie liczba oszustów, którzy sprytnie wykorzystują nasz pośpiech i nieuwagę. Co jest ich celem? Kradzież danych i pieniędzy z kont bankowych. W artykule przyjrzymy się najczęstszym pułapkom, na które warto uważać.

Internet to miejsce, gdzie zdarzają się pułapki — jak je omijać?

Oszuści internetowi ciągle udoskonalają swoje metody manipulacji, dlatego kluczem do bezpieczeństwa w sieci jest tzw. cyberhigiena – czyli proste nawyki, które chronią przed zagrożeniami. Poznanie tego, jak działają oszuści i jakie schematy najczęściej wykorzystują, to pierwszy krok do większego bezpieczeństwa online.

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje, a jeśli chcesz zgłębić temat, sięgnij po darmowy e-book Credit Agricole. To praktyczne narzędzie, w którym znajdziesz opis popularnych oszustw oraz konkretne wskazówki, co robić w poszczególnych sytuacjach.

Oprócz tego znajdziesz w nim listę bezpieczeństwa, którą możesz zapisać, wydrukować i mieć zawsze pod ręką. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci – to łatwiejsze niż myślisz!

Najpopularniejsze metody oszustw

Zacznijmy od podstaw — oto przegląd najczęściej stosowanych metod wyłudzania danych i psychologicznych trików, którymi posługują się cyberprzestępcy.

Phishing – najpopularniejsza metoda wyłudzania danych

Phishing to technika oszustwa, w której cyberprzestępcy podszywają się pod zaufane osoby lub instytucje, aby wyłudzić Twoje dane — osobowe, dane logowania lub służące do zlecania płatności. Może to być mejl, SMS albo telefon wyglądający jak pochodzący od banku czy dostawcy usług.

Jak działają oszuści w tym przypadku? Grają na emocjach – wywołują presję czasu, strach przed blokadą konta czy karą finansową, by skłonić Cię do kliknięcia linka lub podania danych. Znając mechanizmy phishingu, łatwiej rozpoznasz zagrożenie i ochronisz swoje dane oraz pieniądze przed oszustami.

Fałszywe strony internetowe i sklepy – kopie znanych serwisów

Oszuści tworzą także strony internetowe, które do złudzenia przypominają popularne, zaufane serwisy i sklepy. Gdy wpisujesz na takiej stronie swoje dane logowania, nieświadomie przekazujesz je cyberprzestępcom. Takie fałszywe strony są często promowane przez linki w mejlach lub komunikatorach.

Wykorzystują naszą ufność i rutynę – działając w pośpiechu, rzadko zwracamy uwagę na szczegóły, takie jak adres URL strony. Warto zawsze dokładnie sprawdzać, dokąd prowadzi link, zanim wprowadzisz swoje dane, a na niektóre strony (jak bankowe) nigdy nie powinno się wchodzić inaczej, niż samemu wpisując taki adres lub wybierając go z wcześniej zapisanych (np. w przeglądarce internetowej).

Oszustwa na portalach społecznościowych – profile i wiadomości od „znajomych”

Cyberprzestępcy często udają znajomych, by wzbudzić zaufanie i wyłudzić Twoje dane, hasła lub pieniądze – na przykład prosząc o szybką pożyczkę BLIK.

Wykorzystują naszą naturalną chęć pomocy i gotowość do wsparcia bliskich. Dlatego w takich sytuacjach zawsze zachowaj ostrożność i upewnij się, że taka osoba rzeczywiście potrzebuje Twojej pomocy. Prosty telefon czy kontakt innym kanałem może rozwiać wątpliwości i uchronić Cię przed oszustwem.

Fałszywe inwestycje – obietnica szybkiego zysku

„Zainwestuj, by szybko pomnożyć pieniądze” – tak brzmi wiele ofert fałszywych inwestycji, które są szczególnie powszechne w mediach społecznościowych. Oszuści kuszą wizją łatwego zarobku, obiecując wielkie i natychmiastowe zarobki, bez żadnego ryzyka, a jednocześnie pozostają ukryci, nie podają żadnych danych firmy, danych kontaktowych, informacji wymaganych przez prawo itd. Cóż, to nie są żadne inwestycje, tylko przelewanie pieniędzy na konta przestępców.

W naszym e-booku znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci zachować zdrowy dystans wobec takich obietnic, a także dowiesz się, gdzie możesz zgłosić taką próbę wyłudzenia Twoich danych i pieniędzy.

Pułapki na portalach sprzedażowych – fałszywi kupujący i sprzedający

Oszustwa na portalach sprzedażowych to także jedna z pułapek, na którą można się natknąć. Oszuści podszywają się pod kupujących lub sprzedających, proponując przelew poza systemem serwisu, rzekomo dla uniknięcia prowizji (lub podając inne powody). W rzeczywistości takie działania zwykle prowadzą do kradzieży danych lub pieniędzy.

Jak rozpoznać fałszywego użytkownika takiego portalu i co zrobić, gdy masz wątpliwości co do planowanej transakcji? Podpowiedzi znajdziesz w darmowym e-booku „Bezpieczeństwo w sieci. Jak ochronić siebie i swoje pieniądze”. Ten praktyczny poradnik zawiera m.in. konkretne wskazówki, jak rozpoznać oszustwo i gdzie je zgłosić.

Oprócz tego w e-booku znajdziesz wyniki badań przeprowadzone wśród prawie półtora tysiąca Polaków. Czy wiesz, że niemal ⅓ badanych spotkała się z próbą oszustwa w sieci? Pobierz e-book, aby poznać więcej szczegółów!

Cyberhigiena — Twój sposób na ochronę w sieci

Ochrona w sieci to nie jednorazowe działanie, ale stały proces. E-book Credit Agricole to praktyczne narzędzie wspierające Twoje bezpieczeństwo w sieci — pomoże Ci zachować spokój w sytuacjach, gdy emocje lub pośpiech mogą skłonić do pochopnych decyzji.

Stworzony z myślą o użytkownikach w każdym wieku – od pokolenia Z po seniorów – zawiera historie podobne do prawdziwych oszustw i praktyczne porady, które ułatwiają rozpoznawanie i unikanie zagrożeń. Pobierz e-book i miej go zawsze pod ręką.

Podziel się nim z bliskimi, szczególnie z tymi mniej zaznajomionymi z technologią. E-book oferuje także listę zasad bezpieczeństwa, którą możesz zapisać na urządzeniu – idealne narzędzie, by spokojnie przeanalizować sytuację i podjąć świadomą decyzję. Pamiętaj, że wiedza o zagrożeniach i zasadach cyberhigieny chroni nie tylko Ciebie, ale też Twoją rodzinę i znajomych. Podaruj im tę świadomość!