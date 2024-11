Szczere wyznanie aktorki, pękł jej tętniak w mózgu. "Byłam po drugiej stronie życia"

– Przez pierwsze tygodnie moja córka słyszała, że mama nie przeżyje, a jeżeli to się uda, to będę już tylko rośliną. Dziś wielu lekarzy przyznaje, że mój powrót do życia i fakt, że z tego całkowicie wyszłam, to cud – przyznaje znana aktorka Alina Kamińska, której na szczycie stoku pękł tętniak w głowie. Gwiazda takich produkcji jak "Miasto 44" opowiedziała w najnowszym wywiadzie o tym, co się jej przydarzyło i jak wyszła "na prostą".