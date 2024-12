W dzisiejszym szybkim, miejskim stylu życia zmiana pojazdu nie powinna być kłopotem. Solution G2 został stworzony z myślą o łatwej mobilności, dzięki składanej konstrukcji, która czyni go niezwykle wygodnym w transporcie. Po złożeniu Solution G2 jest na tyle kompaktowy, że zmieści się w bagażniku samochodu, oferując o 30% więcej miejsca na wszystkie niezbędne rzeczy w porównaniu do swojej rozłożonej wersji. Jest też lżejszy – waży zaledwie 5,8 kg, co oznacza 20% mniej niż Solution G i-Fix. Składa się w kilka sekund i wyposażony jest w solidny uchwyt do przenoszenia, co ułatwia rodzicom poruszanie się między samochodami, taksówkami, metrem lub podczas wakacyjnych podróży.