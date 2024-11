Co odkryje ekspert zafascynowany historią Vanessy? Jakie prace i notatki skrywa Grace, której nadzór nad twórczością przyjaciółki wpędziły w konflikt prawny z jej spadkobiercami? Do kogo należy kość w rzeźbie? To pytania, na które odpowiedzi poszukają czytelnicy i czytelniczki "Błękitnej godziny". Mogą mieć pewność, że nie będą to rozwiązania najprostsze z możliwych, takie, które od razu przyjdą im na myśl.