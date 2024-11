Międzynarodowe Nagrody Emmy (The International Emmy Awards) to prestiżowe nagrody przyznawane przez Międzynarodową Akademię Sztuki i Nauki Telewizyjnej (International Academy of Television Arts & Sciences) za najlepsze produkcje telewizyjne, które zostały wyprodukowane i (przynajmniej początkowo) wyemitowane poza Stanami Zjednoczonymi.