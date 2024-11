Druga edycja festiwalu Inside Seaside odbyła się 9 i 10 listopada 2024 w Centrum AmberExpo w Gdańsku. Impreza z koncertami, wystawami sztuki i mody oraz spotkaniami ze znanymi osobami przyciągnęła ponad 18 000 osób. Materiały prasowe / Inside Seaside / Fot. Karol Kacperski

Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów festiwalu Inside Seaside był występ Idles, post-punkowej kapeli z Wielkiej Brytanii. To właśnie od jej muzyki była rozgrzana główna scena muzyczna Gdańsk Stage. – Wspaniale jest widzieć tyle uśmiechniętych osób. Będąc w Gdańsku, wierzę w uśmiech! Czy powinniśmy usunąć G i K, żeby zrobić z tego DANCE? – zwracał się do publiczności Joe Talbot, wokalista zespołu.

Publikę porwał też teatralny koncert kobiecej grupy The Last Dinner Party na czele z wokalistką Abigail Morris. Kulminacją niedzieli był koncert Black Pumas. Klimatyczny i nastrojowy koncert zagrał RY X, a do zabawy zachęcił przebojowy Warhaus. Dwudniowy festiwal zorganizowany przez Agencję Live oraz Radio 357 zakończył się po północy tanecznym koncertem Kerala Dust.

Materiały prasowe / Inside Seaside / Fot. Karol Kacperski

Na drugiej scenie, ERGO Hestia Stage, występ dała Hania Rani, która do rodzinnego miasta wróciła z koncertowego tournée po całym świecie. Festiwalowicze mogli też wspólnie odśpiewać z Arturem Rojkiem "Długość dźwięku samotności", poszaleć z Vito Bambino, wczuć się w klimatyczne piosenki Darii ze Śląska czy posłuchać reprezentacji młodej fali polskiego jazzu.

Na trzeciej scenie muzycznej Upstage, która również biła rekordy frekwencyjne, wystąpili grający brudnego post-punka Sprints i specjalizujący się w brzmieniach indie-folku Christian Lee Hutson. Wyjątkowym wydarzeniem był koncert Homosapiens, który zgromadził śmietankę trójmiejskiej sceny muzycznej oraz gości: Korteza, Tomasza Makowieckiego i Artura Rojka.

Koncerty nie były jedynymi atrakcjami, które przyciągały tłumy na festiwal. Wielu przysłuchiwało się dyskusji w Strefie Rozmów Radia 357 z m.in. Zbigniewem Hołdysem, Abelardem Gizą i Anitą Werner. Zainteresowaniem cieszyły się strefa winyli, przestrzeń Targów Plakatu oraz nowość tegorocznej edycji – dodatkowa hala ze strefą mody prezentującą ubrania najciekawszych polskich projektantów.

Nowymi punktami w programie gdańskiego festiwalu były także wernisaż wystawy oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie Kruchość by Artystyczna Podróż, a także wyjątkowa wystawa sunrise_sunset, która zachęcała do "ogrzania się sztuką" w listopadowy weekend. Szczęśliwcy mogli opuścić festiwalową halę i wrócić do domu z nagrodą w postaci wystawionych w ramach ekspozycji słonecznych winyli.

Każdy festiwal wymaga strefy, w której nawet najwytrwalsi festiwalowicze mogą pozwolić sobie na odpoczynek, w tym przypadku weekendowy chill. Taką funkcję na Inside Seaside spełniała przestrzeń Świetlicy oraz Food Hall, gdzie pośród 15 kuchni z całego świata można było spędzić czas na jedzeniu i rozmowach ze znajomymi.