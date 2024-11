Jak sprawdzić, że zimówka nie nadaje się na kolejny sezon? Na to koniecznie zwróć uwagę

Wyciągasz z garażu opony zimowe i zaczynasz zastanawiać się, czy one jeszcze nadają się do użytku? Kiedy je kupiłeś, czy bieżnik ma wystarczającą głębokość, czy jazda na nich będzie jeszcze bezpieczna? Jeśli zadajesz sobie któreś z tych pytań, to znaczy, że nie masz pewności co do opon. Oto co musisz wtedy zrobić.