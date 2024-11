Brno w 2024 roku uzyskało prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Bożego Narodzenia. Uznano wyjątkowe tradycje świąteczne, gościnność, a także regionalne zwyczaje tego miejsca. To drugie co do wielkości miasto w Czechach i stolica Moraw Południowych może poszczycić się wyjątkowymi jarmarkami bożonarodzeniowymi.

Brno w 2024 roku uzyskało prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Bożego Narodzenia. To drugie co do wielkości miasto w Czechach i stolica Moraw Południowych może poszczycić się wyjątkowymi jarmarkami bożonarodzeniowymi. Fot. Agnieszka Michalik

My Polacy uwielbiamy magię świąt. Przyjeżdżając tu, poczujesz świąteczną atmosferę dzięki zachwycającym świątecznym iluminacjom, a także charakterystycznym zapachom cynamonu, imbiru, wanilii, goździków, regionalnym tradycjom i towarzyszącej potrawom muzyki. Jak za dotknięciem magicznej różdżki przeniesiesz się w krainę czarów zmysłami wzroku, słuchu i węchu.

Brno, ukryty klejnot Czech, posiada bogatą historię, oszałamiającą architekturę, tętniącą życiem kulturę, tworząc wyjątkowy klimat pozwalający przekształcić to miasto w zimową, bożonarodzeniową stolicę pełną niepowtarzalnego uroku.

Fot. Agnieszka Michalik

Na każdym kroku poczujesz tu świąteczną atmosferę, przebywając w świątecznie udekorowanym hotelu, spacerując pięknymi uliczkami i oglądając zachwycające kamieniczki ze sklepami, w których wystawy nawiązują do bożonarodzeniowej tematyki. Podczas jarmarków w wielu punktach miasta odkryjesz dziesiątki straganów, poznasz wyroby lokalnych rzemieślników i regionalne potrawy.

W tym roku miasto świętuje także 100 lat od pierwszego zapalenia światełek na choince.

Każdy chcący poczuć magię świąt znajdzie tu coś dla siebie, zaczynając od młodych ludzi, przez rodziny z dziećmi, a kończąc na seniorach. Stolica Moraw Południowych oferuje bogaty świąteczny program.

Zachwyciła mnie gościnność i przyjazność Czechów, a także to, że czułam się tu bardzo bezpiecznie. Nie czułam pośpiechu, czas jakby zwolnił, co pozwoliło mi wypocząć, zrelaksować się, zatrzymać się na chwilę w otoczeniu magicznej świątecznej atmosfery.

Jak co roku, myślę, że nie "wkręcę się" w magię świąt i co roku zmieniam zdanie. W Brnie natychmiast pochłonął mnie panujący tu bożonarodzeniowy klimat. Świąteczne jarmarki, rozświetlone ulice i świąteczne aromaty zrobiły swoje. Otwarcie bożonarodzeniowej stolicy nastąpiło 22 listopada – zaczęło się od zapalenia lampek na przepięknej głównej wielkiej choince na Placu Wolności (Náměstí Svobody) – i potrwa do 23 grudnia.

Świąteczna choinka na Placu Wolności (Náměstí Svobody) w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Brno może poszczycić się jarmarkami świątecznymi, które są umiejscowione aż na 4 placach: Svobody, Dominikańskim, Morawskim oraz na Targu Warzywnym. Dodatkowym atutem jest to, że są one zlokalizowane niedaleko od siebie. Centrum miasta ma 2 km2, więc wszystko jest dostępne w zasięgu 15-minutowego spaceru.

Jarmark na Placu Wolności (Náměstí Svobody)

Plac Wolności jest sercem świątecznych obchodów w mieście. Jest też głównym miejscem spotkań i wydarzeń muzycznych. Brno na każdy dzień przygotowało bogaty program kulturalny, dzięki któremu miasto także zimą może cieszyć się prestiżowym tytułem Europejskiego Kreatywnego Miasta Muzyki UNESCO. Codziennie o 15:00 zaplanowany jest program dla dzieci, o 17:00 i 19:00 zaś odbywają się koncerty, a o 21:00 występy brneńskich DJ-ów.

Jarmark na Placu Wolności w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Tak jak pisałam wcześniej, znajduje się tu główna – piękna i ogromna choinka, pod którą mieści się skrzynia na zbiórki i dzwonek do składania życzeń. Przejeżdża też bożonarodzeniowy tramwaj, który podkreśla urokliwy charakter miejsca.

Zlokalizowane są tu zimowe bary oferujące przepyszne poncze, rozgrzewające napoje imbirowe i aromatyczny cydr. Możesz tu zasmakować lokalnych specjałów. Zaopatrzysz się również w lokalne wyroby i świąteczne pamiątki dla bliskich.

Plac Dominikański (Dominikánské náměstí)

Jeśli wybierasz się na Boże Narodzenie z dziećmi, to Brno jest miejscem dla ciebie. Główną atrakcję stanowi Halouzkova drewniana szopka, jedna z największych ręcznie robionych szopek w Europie Środkowej. Jest usytuowana na tle ratusza i kościoła św. Michała. Niesamowity widok. Tu dzieci poczują bajkową magię świąt. Wielką atrakcją dla najmłodszych jest możliwość przejażdżki małym białoczerwonym tramwajem.

W przejściu Staromiejskiego Ratusza wisi brneński smok. Jest on symbolem miasta. Według legendy budził on postrach wśród mieszkańców Brna, którym zjadał bydło. W tym roku ubrano go w uroczy, świetlisty, pasiasty sweterek (Smok NAHAKU), przez co budzi uśmiech na twarzy nie tylko najmłodszych.

Brneński smok w przejściu Staromiejskiego Ratusza na Placu Dominikańskim w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Oprócz smoka ratusz odwiedziła też smoczyca i pojawiło się smocze jajo z napisem: "Brno je láska" (z pl. "Brno jest miłość"). Tuż obok staromiejskiego ratusza znajduje się kolejny punkt na kulturalnej mapie Brna – Targ Warzywny.

Smocze jajo z napisem: "Brno je láska" (z pl. "Brno jest miłość") w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Targ Warzywny

Targ ma charakter tradycyjny i rzemieślniczy, są tu również świąteczna choinka i scena muzyczna. Znajdziesz na nim ponad 100 stoisk oferujących wyroby rękodzielnicze takie jak ceramika, czapki, rękawiczki, świece, dzwonki, biżuteria, pierniki, foremki do pierników i ozdoby świąteczne. Znajdziesz z pewnością też prezent dla swoich bliskich.

Ceramika na jarmarku bożonarodzeniowym w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego (Nádvoří Staré radnice) dla smakoszy znajduje się 9 straganów ze specjałami przygotowanymi przez 9. najlepszych brneńskich restauracji, bistro i kawiarni. Targ nazywa się Gourmet Christmas i można tu znaleźć wyłącznie restauracje z przewodnika Gourmet Brno. To doskonała okazja, by spróbować różnorodnych dań i deserów, które reprezentują najlepsze smaki Brna.

Ozdoby świąteczne na jarmarku bożonarodzeniowym w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

A jeśli chcesz spalić kalorie, to możesz to zrobić, wchodząc na wieżę Ratusza Staromiejskiego, z której roztacza się piękny widok na całe centrum miasta.

Plac Morawski (Moravské náměstí)

Do świętowania na Placu Morawskim zaprasza pomnik Jošta z Moraw. Są tu także stoiska organizacji non-profit, gdzie możesz przekazać datki na szczytny cel. Jest też scena muzyczna.

Dzieci mają tu raj. Zachwyciła mnie piękna zabytkowa karuzela. Ogromną frajdą dla najmłodszych i świetnym pomysłem na zabawę jest ogromna sterta słomy. Dzieci bawiły się w niej znakomicie, a podrzucane siano sprawiało im wielką radość. Zauważyłam, że ta atrakcja wieczorami przynosiła też radość nieco starszym "dzieciom".

Plac Morawski w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

W parku na Placu Morawskim można pojeździć na pięknie oświetlonym młyńskim kole, z którego roztacza się niepowtarzalny widok na Boże Narodzenie w Brnie. Obok znajduje się też okrągłe lodowisko położone w parku w miejscu fontanny.

Wyjątkowe świąteczne przeżycia

Święta to czas wyjątkowych chwil, które budują magiczne wspomnienia i zacieśniają więzi. Niezapomniane momenty wzmacnia zapach korzennych przypraw.

Jarmarki oferują codzienny program muzyczny na Placu Wolności i Targu Warzywnym, co podkreśla tytuł Brna jako Kreatywnego Miasta Muzyki UNESCO. Odbywają się tu koncerty, które prezentują różnorodne gatunki muzyczne, od swingu, jazzu, swingu, po pop, folk i folklor, do po prostu kolęd. Swoją twórczość prezentują przede wszystkim lokalne zespoły i artyści.

Znajduje się tu wiele stoisk charytatywnych, można wspierać lokalne organizacje, kupując ręcznie robione prezenty lub przekazując datki. Szczególną inicjatywą jest zbiórka charytatywna "Przekaż swój kubek" („Daruj kelímek”). Po skosztowaniu zakupionego na targu napoju można przekazać zwrotną kaucję za kubek na specjalnych stoiskach na wsparcie jednego z wybranych projektów charytatywnych.

Na tutejszych jarmarkach są serwowane tradycyjne potrawy i smakołyki takie jak Trdelník (słodkie ciasto w kształcie walca, obtaczane w cukrze i cynamonie) i bramboráky (pikantne placki ziemniaczane z czosnkiem i majerankiem).

Brno ma swój własny, wyjątkowy rozgrzewający napój, idealny na zimowe dni o nazwie Turbomošt, który jest sprzedawany na wszystkich jarmarkach bożonarodzeniowych. Łączy on w sobie gorący cydr jabłkowy z odrobiną alkoholu takiego jak rum lub śliwowica z przyprawami.

Świąteczne iluminacje i lampki w Brnie zachwycają: łańcuchy świetlne, pięknie oświetlone budynki, wieże, rzeźby świetlne, podświetlone młyńskie koło. Tworzy to wieczorem niezwykle przytulną i miłą atmosferę.

Na zamku Špilberk zwiedzicie oryginalny park świetlny. Są tu rycerze, pięknie podświetlane monidła. Odświętny tramwaj bożonarodzeniowy, czyli tzw. šalina to jedyny środek transportu, którym może regularnie przedostać się przez tłumy w centrum miasta, nie powodując przy tym żadnej uciążliwości. Pięknie świątecznie oświetlone są też witryny sklepów i ulice.

Zamek Špilberk w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Podświetlane monidła na zamku Špilberk w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Czas jarmarków bożenarodzeniowych to też bogata oferta kulturalna. Teatry miejskie, takie jak Teatr Narodowy w Brnie, Teatr Miejski w Brnie, HaDivadlo i Husa na provázku, prezentują przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej, a także klasykę. Na pasjonatów muzyki czekają koncerty bożonarodzeniowe.

Największą szopkę bożonarodzeniową w Brnie można zobaczyć w kościele św. Jana. Ma ponad 19 metrów długości i 4 metry wysokości. Przedstawia około 50 figurek ludzi i zwierząt.

Co warto zwiedzić w Brnie?

Zbiorniki na wodę

Obowiązkowym punktem w Brnie są Zbiorniki na wodę. Zachwyciły mnie totalnie. Mieszczą się tu dwa ceglane i jeden betonowy zbiornik na wodę, niespotykany w Europie. Znajdują się pod trawiastym terenem zrewitalizowanego parku na Žlutym kopcu.

Panuje tam niezwykła magiczna i tajemnicza atmosfera jak z filmów o Harrym Potterze. Koniecznie musisz tego doświadczyć! To spektakl światła, kształtów i dźwięków. Obowiązkowe miejsce dla miłośników fotografii.

Podziemne zbiorniki na wodę w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Kościół św. Jakuba

To jedna z najcenniejszych budowli późnogotyckich w kraju. W 2001 roku odkryto podziemne ossuarium, czyli zbiorową mogiłę. Jest ono po Paryżu drugim co do wielkości ossuarium w Europie. Liczba znalezionych tu szczątków kostnych przekracza 50 000!

Willa Tugendhatów

Obiekt ten znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Willa Grety i Fritza Tugendhatów została zaprojektowana przez wybitnego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe i zbudowana w latach 1929-1930. Jest symbolem jak na tamte czasy awangardowej architektury.

Dom ma ponad 900 m² powierzchni, co czyni go imponującym nie tylko pod względem formy, ale także skali. Jest wybudowany w stylu modernistycznym. Koszt wybudowania willi był bardzo wysoki, gdyż użyto do niej najnowocześniejszej technologii i materiałów.

Pomnik Mozarta

Bardzo podobał mi się pomnik Mozarta, który stoi obok budynku Teatru Reduta (jeden z najstarszych budynków teatralnych Europy Środkowej). Pomnik upamiętnia muzycznego geniusza, który w czasie świąt Bożego Narodzenia w wieku 11 lat zagrał w tym teatrze koncert. Mozart ze swoim ojcem uciekł z Wiednia przed epidemią czarnej ospy.

Pomnik Mozarta w Brnie. Fot. Agnieszka Michalik

Jedzenie i zakwaterowanie

A zakwaterowanie? Ja nocowałam w świątecznie udekorowanym Hotelu Passage, który od startu wprawił mnie w świąteczną atmosferę miasta. Wspaniałe miejsce.

Dlaczego warto odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy w Brnie?

Brno oferuje mieszankę historii, tradycji i świątecznej radości, którą każdy może się cieszyć. W połączeniu z nowoczesnością miasto zachwyca w całej swojej krasie.

Unikalna świąteczna atmosfera: Jarmark w Brnie wyróżnia się kameralnym i autentycznym klimatem. Place są ozdobione pięknymi światełkami i dekoracjami, tworząc magiczny nastrój. Tu urok starego świata spotyka się z nowoczesnym świętowaniem: jarmarki bożonarodzeniowe oferują tradycyjne drewniane stragany, sprzedając ręcznie robione prezenty i lokalne smakołyki w połączeniu z występami muzyki współczesnej. Spokój, wyciszenie, dostępność: Możesz się tu świetnie zrelaksować, bo czas płynie wolniej. Nie ma tłoku, dodatkowo miasto dba o czystość na każdym kroku. Kompaktowy układ miejscowości pozwala na łatwą eksplorację, dzięki czemu jest to idealne miejsce, aby zwolnić i naprawdę delektować się świąteczną atmosferą. Kulturalne atrakcje: Jarmark w Brnie to nie tylko zakupy – organizowane są tu koncerty, miasto oferuje bogaty program, który zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rękodzieło: To idealne miejsce na zakup unikalnych prezentów, wykonanych przez lokalnych artystów. Oferowane są tu piękne ozdoby, ceramika i na przykład ręcznie robione świece. Urok miasta: Brno to miasto łatwo dostępne z wielu krajów Europy, oferujące wiele atrakcji również poza jarmarkiem, takich jak zabytkowe kościoły, zbiorniki wodne, podziemia czy nowoczesne kawiarnie.

