Sprzedajesz lub kupujesz na OLX? To znaczy, że jesteś częścią niezwykłej społeczności

Czy przedmioty mają duszę? Na to pytanie każdy z nas ma swoją odpowiedź. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo metafizycznie podchodzicie do tego, co jest istotą rzeczy, przyznacie, że ubrania, meble czy zabawki, przechodząc w ręce nowych właścicieli, stają się częścią ich życia, a tym samym zapisem ich fascynujących historii. I to jest jeden z powodów popularności przedmiotów “z drugiej ręki”, których najchętniej szukamy na OLX.