Kierwiński mocno o działaniach PiS. Chodzi o obronę cywilną

Przypomnijmy, że po wrześniowej powodzi na Śląsku pojawił się dramatyczny apel jednej z mieszkanek Stronia Śląskiego . Zaapelowała ona do premiera Donalda Tuska o skierowanie do miasta ludzi, którzy potrafią zarządzać w kryzysie, gdyż służby miejskie sobie z tym nie radziły.

Wówczas nasza redakcja rozmawiała na ten temat z gen. Ryszardem Grossetem , byłym zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. To on w 1997 roku był koordynatorem akcji przeciwpowodziowej.

Dziennikarz Mateusz Przyborowski zapytał go, czy jego zdaniem jest sporo do poprawy, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe na poziomie samorządów .

Gen. Grosset tak nam mówił o obronie cywilnej

– Może nie tyle do poprawy, co do zbudowania spójnego systemu ochrony ludności. Uchwalając ustawę o obronie ojczyzny, zlikwidowano w Polsce obronę cywilną. Zrobiono to w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą była już wojna. Gdyby człowiek nie miał świadomości, że to głupota, uznałby, że to sabotaż – powiedział nam wtedy Grosset.