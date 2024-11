Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o., tak jak wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy spółek DANONE w Polsce, dołączyły do międzynarodowego ruchu Benefit Corporations i otrzymały certyfikat B Corp. W restrykcyjnym procesie zewnętrznej weryfikacji grupa osiągnęła imponujący wynik 108,7 punktów. Nutricia Polska znalazła się tym samym w globalnym gronie organizacji, które wykorzystują siłę biznesu po to, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Tylko co to dokładnie oznacza dla konsumentów?

Nutricia Polska, będąca częścią grupy spółek DANONE, zbudowała pokaźne portfolio rozpoznawalnych powszechnie produktów, które służą najbardziej wrażliwym grupom odbiorców: niemowlętom i małym dzieciom (Bebilon 2, Bebiko 2 czy BoboVita) oraz osobom o specjalnych potrzebach żywieniowych (m.in. Nutridrink).

Przechodząc restrykcyjny proces certyfikacji B Corp, spółka Nutricia Polska, tak jak wszystkie pozostałe spółki należące do grupy DANONE w Polsce, dołączyła do prestiżowego grona firm, dbających o zrównoważony rozwój w każdym wymiarze swojej aktywności. Ruch Benefit Corporations tworzą bowiem wyłącznie organizacje, które udowadniają na co dzień, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko deklaracje, ale realne działania.

– Przyznanie certyfikacji B Corp oznacza, że Nutricia Polska jest pierwszym w kraju producentem żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz mlek modyfikowanych posiadającym to wyróżnienie. Z kolei zdobyty przez grupę spółek DANONE w Polsce wynik, imponujące 108,7 punktów, to dowód na to, że od lat łączymy działalność biznesową ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem. Przyjęcie certyfikatu jest powodem do dumy, ale także zobowiązaniem do podejmowania kolejnych działań, które uczynią zarówno biznes, jak i świat lepszym – podkreśla Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający Nutricia Polska.

Benefit Corporations: firmy przyjazne ludziom i środowisku

Pozytywne przejście procesu certyfikacji B Corp to rzeczywiście powód do dumy, ponieważ jest to proces niezwykle wymagający. Może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Co więcej, certyfikat nie jest dany raz na zawsze. By pozostawać w gronie B Corpów, firmy muszą przystępować do recertyfikacji co trzy lata.

B Corp to wyznacznik najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Podczas rygorystycznego audytu niezależna organizacja certyfikująca B Lab analizuje wpływ firmy na wszystkich poziomach działalności. Ocena obejmuje takie obszary, jak: zarządzanie korporacyjne, troska o pracowników, relacje ze społecznością, odpowiedzialność wobec środowiska oraz podejście do konsumentów.

– Podczas procesu certyfikacji weryfikowane są takie kwestie, jak m.in. równowaga pomiędzy wysiłkami wkładanymi w osiąganie zysków oraz w realizację celów innych niż biznesowe, transparentność dotycząca łańcucha dostaw, zapewnienie wysokiej jakości warunków pracy, zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko czy egzekucja odpowiedzialności prawnej – tłumaczy Paulina Kaczmarek, kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju grupy spółek DANONE w Polsce, do której należy Nutricia Polska.

Zdrowie i środowisko w centrum uwagi

Podczas procesu certyfikacji B Lab docenił szczególnie model biznesowy oraz portfolio produktowe spółek Nutricia Polska oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne. Produkty specjalistyczne, takie jak żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz oferowane przez grupę spółek usługi opieki domowej stanowią 14,5 proc. całkowitych przychodów wszystkich spółek należących do grupy spółek DANONE w Polsce objętych certyfikacją.

Wyróżniającym się działaniem w zakresie ładu korporacyjnego spółek Nutricia Polska i Nutricia Zakłady Produkcyjne, który został doceniony przez B Lab, było także formalne wprowadzenie do umowy spółki zapisu, iż ich celem jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość. Na taki krok zdecydowało się do tej pory jedynie kilka firm w Polsce.

– W procesie certyfikacji zostaliśmy wyróżnieni dodatkowymi punktami za wyjątkowy model biznesowy w zakresie takiego prowadzenia biznesu, który maksymalizuje pozytywny wpływ na zdrowie i dobrostan pacjentów i konsumentów, co podkreśla zaangażowanie w tworzenie asortymentu o pozytywnym i trwałym wpływie na zdrowie beneficjentów. Wszystko w myśl realizowanej przez nas misji niesienia zdrowia poprzez żywność – dodaje Artur Ludwiczak.

Certfikat B Corp: co oznacza dla konsumentów?

Pozytywny wpływ samych produktów na zdrowie konsumentów jest niezwykle ważny, jednak kwestią, która nieodłącznie związana jest z posiadaniem certyfikatu B Corp, jest minimalizowanie negatywnego wpływu prowadzonego biznesu na środowisko.

Z audytu sporządzonego w procesie certyfikacji wynika, że spółki Nutricia Polska oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne – jak zresztą wszystkie spółki z grupy spółek DANONE w Polsce – do kwestii środowiskowych podchodzą z dużą dbałością. W Zakładach Produkcyjnych Nutricia w Opolu oraz w ich oddziale w Krotoszynie wdrożono standardy zarządzania środowiskowego ISO 14001. Grupa spółek DANONE, w tym Nutricia Polska, od lat wykorzystuje także w swoich fabrykach wyłącznie energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł (OZE).

Spółki od lat angażują się także w działania na rzecz społeczności lokalnych czy środowiska. Podwójne zobowiązanie na rzecz odpowiedzialnego i równoległego rozwoju gospodarczego i społecznego, jest przez grupę spółek DANONE realizowane w Polsce od ponad 30 lat, czyli początków działalności organizacji w naszym kraju.

Takie podejście zainicjował w latach 70. XX wieku Antoine Riboud, ówczesny właściciel DANONE, mówiąc, że odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki. W praktyce słowa te oznaczają, że spółki DANONE, rozwijając biznes, dbają o wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują, ludzi oraz planetę.

Badania pokazują, że takie podejście jest nie tylko odpowiedzialne społecznie, ale i skalowalne biznesowo. Okazuje się bowiem, że aż 78,1 proc. Polaków deklaruje, że ważne jest dla nich, czy dany producent prowadzi swoją działalność z poszanowaniem ludzi i środowiska2.

Odrobinę mniejsza, choć wciąż liczna, grupa (69 proc.) uważa tego rodzaju informacje za istotne przy podejmowaniu decyzji zakupowych3. Nieco ponad 60 proc. twierdzi natomiast, że „firmy, które dbają o środowisko, oferują dzięki temu zdrowsze produkty”4. Takie dane znajdziemy w wynikach badania „Zrównoważony rozwój produkcji żywności”, przeprowadzonym przez Agencję Badawczą SW Research na zlecenie grupy spółek DANONE.

Przypisy:

1) Do uzyskania certyfikatu potrzebnych jest 80 punktów w ocenie B Impact Assessment.

2) Badanie „Zrównoważony rozwój produkcji żywności” zostało przeprowadzone przez Agencję Badawczą SW Research na zlecenie grupy spółek DANONE w terminie 13-16 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1005 Polek i Polaków powyżej 18-stego roku życia. Badanie zrealizowano metodą CAWI (wywiady online) za pomocą panelu internetowego SW Panel.

3) Tamże.