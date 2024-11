Jak wynika z relacji Reutersa i BBC , policja nakazała protestującym rozejść się, użyła armatek wodnych oraz gazu pieprzowego, gdy ludzie próbowali wtargnąć do parlamentu. Niektórzy protestujący rzucali fajerwerkami w policję, krzycząc hasła: "Rosjanie" i "Niewolnicy". Wstępnie wiadomo, że aresztowano 43 demonstrantów. Rannych miało zostać co najmniej trzech policjantów. Manifestacje odbywały się też m.in. w Kutaisi, Batumi czy Gori.

Co tak naprawdę oznacza decyzja gruzińskiego rządu? To nie tylko zawieszenie starań o członkostwo w Unii Europejskiej do 2028 r., ale również rezygnacja ze wsparcia budżetu do tego czasu.