Teraz to już Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia", ale i tak większość kojarzy nazwę Collegium Humanum. W końcu afera ciągnie się od lutego i w związku ze sprawą CBA zatrzymało 28 osób. Wśród nich znalazł się Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia .

O co chodzi? Afera dotyczy przede wszystkim wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych osobom, które nie spełniały podstawowych wymagań – nie uczestniczyły w zajęciach, nie zdawały egzaminów, a mimo to otrzymywały dyplomy, w tym prestiżowe tytuły MBA, doktoraty czy habilitacje.

Słowem Collegium Humanum stało się "fabryką dyplomów", a jeszcze za rządów PiS było głośno o tym, że MBA (Master of Business Administration) zrobione w tej uczelni to droga na skróty do stanowisk w radach nadzorczych różnych spółek.