Rupert Grint z "Harry'ego Pottera" ma problemy z fiskusem. Musi zwrócić 1,8 mln funtów

Dochodzenie HM Revenue and Customs, czyli brytyjskiego urzędu skarbowego, rozpoczęło się w 2019 roku i dotyczyło zeznania podatkowego Ruperta Grinta za 2012 roku. Zdaniem organu podatkowego aktor błędnie zaklasyfikował prawie 5 mln funtów dochodu ze sprzedaży m.in. płyt DVD "Harry Potter" i praw do transmisji strumieniowej.

Nowe informacje o serialu "Harry Potter"

We wrześniu bieżącego roku HBO wydało ogłoszenie związane z otwartymi przesłuchaniami dla dzieci do ról Harry'ego Pottera, Hermiony Granger i Rona Weasleya. Tygodnik rozrywkowy "Variety" ujawnił, że do roli Albusa Dumbledore'a, czyli dyrektora Hogwartu, brany jest pod uwagę zdobywca Oscara za film "Most szpiegów" Stevena Spielberga – Mark Rylance.