PHEV to półelektryczny pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym, który może być ładowany z sieci elektrycznej. Oto 5 ciekawostek o technologii, która zmienia oblicze współczesnych samochodów, na przykładzie auta Škoda Kodiaq PHEV. Materiały prasowe / Škoda

Reklama.

PHEV to półelektryczny pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym, który może być ładowany z sieci elektrycznej. Od tradycyjnej hybrydy różni się możliwością doładowania z zewnętrznego źródła, od spalinowego samochodu – opcją jazdy w trybie elektrycznym, a od auta elektrycznego – obecnością silnika spalinowego. Oto 5 ciekawostek o technologii, która zmienia oblicze współczesnych samochodów.

1. Zasięg

PHEV to obecnie najbardziej zaawansowany układ hybrydowy na rynku motoryzacyjnym. Przy niewielkich przebiegach i trosce o naładowanie baterii pozwala uzyskać rewelacyjnie niskie zużycie paliwa, nawet w okolicach dwóch litrów na sto kilometrów. Projektanci hybryd plug-in dążą do tego, by mogły one przejechać w trybie czysto elektrycznym jak najwięcej trasy. Standard to dziś kilkadziesiąt kilometrów.

Reklama.

Materiały prasowe / Škoda

Najbardziej wydajne samochody PHEV oferują na samym prądzie zasięg przekraczający 100 kilometrów. O tym, jakimi osiągnięciami w tej dziedzinie może pochwalić się współczesna technologia hybrydowa typu plug-in, można przekonać się na przykładzie nowego modelu Škoda Kodiaq PHEV. Samochód ten pozwala przejechać w trybie całkowicie elektrycznym trasę nawet do 120 kilometrów!

2. Konstrukcja

Auta napędzane za pomocą układów hybrydowych składają się z dwóch części: silnika spalinowego z dostępem do zbiornika paliwa na benzynę lub diesla oraz silnika elektrycznego zasilanego przez akumulator. Pełna hybryda PHEV posiada największy zestaw baterii spośród hybryd. Układ sterowania jest w niej tak zaprojektowany, że na podstawie różnorodnych danych pojazd automatycznie wybiera źródło napędu.

Reklama.

Materiały prasowe / Škoda

W nowej Škodzie Kodiaq PHEV jednostka hybrydowa łączy w sobie to, co najlepsze z silników spalinowych i elektrycznych. Na pokładzie tego trendsettowego dla hybryd plug-in modelu znalazł się silnik elektryczny i akumulator litowo-jonowy o pojemności 25,7 kWh. Auto dysponuje łączną mocą 204 KM i maksymalnym momentem 250 Nm, co pozwala przyspieszać od 0 do 100 km/h w 8,4 s i rozwijać prędkość do 210 km/h.

3. Ładowanie

Tak samo jak inne hybrydy samochody z napędem PHEV ładują się podczas hamowania w trakcie jazdy. Zachodzi wtedy proces odzyskiwania energii kinetycznej samochodu i magazynowania jej w postaci energii elektrycznej. Określa się go mianem "rekuperacja". Jednak PHEV to jedyna forma napędu hybrydowego, w której auto można doładować dodatkowo z zewnątrz przy użyciu ładowarek do aut elektrycznych.

Reklama.

Materiały prasowe / Škoda

Możliwości ładowania akumulatora w napędach PHEV pokazuje najnowsza Škoda Kodiaq Plug-In. Można ją ładować w domu z zewnętrznego źródła energii prądem przemiennym o mocy do 11 kW albo w drodze na publicznych stacjach ładowania samochodów elektrycznych prądem stałym o mocy do 40 kW. Służą do tego tradycyjne ładowarki, jakich używa się do ładowania w pełni elektrycznych samochodów.

4. Innowacje

Napęd PHEV uważany jest za innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie motoryzacji. Projektanci korzystających z niego samochodów nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i cały czas pracują nad tym, by silniki elektryczne, wspomagane jednostką spalinową, działały jeszcze efektywniej. Rozwój dotyczy przede wszystkim układu sterowania, akumulatorów oraz zestawu czujników przekazujących informacje dotyczące jazdy.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Materiały prasowe / Škoda

Jakie innowacje proponuje np. Škoda Kodiaq PHEV? Samochód korzysta z dwóch trybów jazdy: e-mode, który aktywuje napęd wyłącznie elektryczny, oraz trybu hybrydowego, w którym elektronika automatycznie reguluje współpracę silnika spalinowego i elektrycznego. Dodatkowo auto naszpikowane jest kamerami i czujnikami śledzącymi ruch na drodze oraz rozpoznającymi znaki drogowe czy oznaczenia pasów.

5. Korzyści

Dzięki połączeniu dwóch technologii z możliwością doładowania akumulatora z zewnętrznego źródła prądu napęd PHEV przynosi liczne korzyści użytkownikom aut tego typu. Pierwszą jest oszczędność paliwa wynikająca z obecności e-silnika. Drugą stanowi redukcja emisji spalin w wyniku zastąpienia paliwa bardziej ekologicznym prądem elektrycznym. Kolejne przewagi to wzrost zasięgu podróży oraz cichsza jazda.

Reklama.

Materiały prasowe / Škoda