Między innymi z tego powodu nie ma na razie pewności co do liczby rannych. Straż pożarna, która zabezpiecza miejsce zdarzenia, informowała o tym, że w wyniku zderzenia poszkodowanych zostało aż osiem osób, w tym sześcioro dzieci. Akcja służb ciągle trwa.

"W tej chwili z 6 osobami prowadzone są medyczne czynności ratunkowe. Co najmniej 4 osoby, w tym 3 dzieci wymaga dalszej diagnostyki i hospitalizacji i są one w drodze do szpitali" – czytamy we wpisie ratowników z godziny 17.