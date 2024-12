Nas, bo w sumie trudno znaleźć Polaka, który z usług PZU by nie korzystał. Grupa chwali się, że jej klientami jest około ⅔ obywateli. Firma opanowała 42 proc. rynku ubezpieczeń na życie, jedną trzecią rynku ubezpieczeń majątkowych. PZU jest chyba jedynym w Europie ubezpieczycielem, który w swojej grupie ma aż dwa banki: Pekao (to "z żubrem") oraz Alior Bank. Grupa PZU ma 31,91 proc. w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 20 proc. akcji Pekao.

Będzie prościej, będzie lepiej

A to dobre dla klientów, bo dzięki temu Grupa będzie mogła się skupić na obsłudze klientów i rozwoju. To też dobre dla inwestorów, bo PZU planuje zwiększyć swoje przychody i zarobki. Jako spółka giełdowa wypłaca od lat naprawdę niezłe dywidendy, w najbliższych latach mają one oscylować wokół 4,5 złotego na akcję.

Grupa PZU chce zaoszczędzić ok. 400 mln zł na procesach wewnętrznych. Zainwestuje z kolei głównie w nowoczesne technologie i ochronę zdrowia. To jedne z najważniejszych kierunków rozwoju całej firmy, mocno się zresztą zazębiające.

W całym biznesie PZU, ochrona zdrowia odpowiada na razie za stosunkowo niewielką część przychodów. To niecałe 2 mld zł z 29 mld, jakimi obróciła firma w zeszłym roku. Ale z tego szybko zrobią się 3 mld, a potem pójdzie już z górki. Dlaczego? Bo PZU mocno szykuje się na tzw. silver economy. W dużym skrócie: ludzie z siwymi włosami nie chcą się starzeć, chcą dalej korzystać z życia. Muszą więc stawiać na ochronę swojego zdrowia i profilaktykę. Sa to jednocześnie osoby, które aktywnie korzystają z nowoczesnych technologii i nie mają one przed nimi tajemnic. Umawiają się do lekarza przez aplikację, kupują usługi medyczne w internecie. I coraz mocniej stawiają na ochronę zdrowia swoich dzieci i wnuków.