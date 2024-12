Mierzący niespełna 4,8 m długości SUV będzie oferowany w dwóch wersjach – pięcio- i siedmioosobowej. Ta pierwsza dysponuje ogromnym, 885-litrowym bagażnikiem, co z pewnością docenią rodziny podczas wakacyjnych wyjazdów. W ofercie znajdzie się siedem silników do wyboru, a w wersji siedmioosobowej z napędem na cztery koła Tayron może holować przyczepy o masie do 2,5 tony. Przedsprzedaż nowego samochodu w naszym kraju właśnie się rozpoczęła, ceny zaczynają się od 180 290 zł za odmianę Life z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Mat. prasowe Volkswagen

Tayron, najnowszy model Volkswagena, uzupełni gamę oferowanych przez markę z Wolfsburga SUV-ów, plasując się pomiędzy bestsellerowym Tiguanem, a największym w ofercie Touaregiem Do wyboru będzie szeroka gama silników i trzy wersje wyposażenia: Life, Elegance i R-Line, uzupełniona na polskim rynku o odmiany Life Plus i R-Line Plus, z bogatszym wyposażeniem za niewielką dopłatą Tayron będzie dostępny także jako hybryda plug-in, która będzie w stanie pokonać na napędzie elektrycznym 119 km Pierwsze egzemplarze trafią do klientów pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku − Ceny bazowej odmiany, Life z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM, zaczynają się od 180 290 zł, to tylko o 11 200 zł drożej od bazowej wersji Tiguana z tym samym silnikiem

Nowy SUV Volkswagena wyróżnia się wysoką jakością wykończenia, oferuje także doskonały poziom komfortu. Także za sprawą bogatego wyposażenia standardowego. Już w bazowej odmianie – Life – Tayron ma dziewięć poduszek powietrznych, trójstrefową automatyczną klimatyzację, oświetlenie ambientowe w 10 kolorach do wyboru, wielofunkcyjny system personalizacji wrażeń z jazdy, system infotainment z ekranem o przekątnej 32 cm z bezprzewodowym podłączeniem smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto, cyfrowe wskaźniki, reflektory LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi Light Assist, podświetlane logo Volkswagena z przodu i z tyłu, tylne światła LED 3D, rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach, a także 17-calowe felgi aluminiowe. Do wyboru będą także lepiej wyposażone odmiany R-Line i Elegance (ta ostatnia będzie dostępna pod koniec listopada).

Standardowe systemy asystujące w Tayronie Life obejmują adaptacyjny tempomat ACC, funkcję hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem podczas skręcania, system zmiany pasa ruchu Side Assist, system utrzymywania pasa ruchu Lane Assist, system automatycznego hamowania awaryjnego z monitorowaniem pieszych i rowerzystów Front Assist, Park Assist Plus, kamerę cofania, system rozpoznawania znaków drogowych. Elementem systemu zmiany pasa ruchu jest układ, który może uniemożliwić otwarcie jednych z drzwi, jeśli inny użytkownik drogi zbliża się od tyłu.

Tayron w wersjach Elegance i R-Line będzie wyposażony ponadto w fotele z funkcją masażu, a Elegance także w dźwiękoszczelne szyby. Z kolei wyróżnikiem Tayrona R-Line będzie adaptacyjne zawieszenie DCC Pro. To elementy spotykane do tej pory w samochodach wyższych segmentów.

Na liście opcji znajdą się m.in. adaptacyjne zawieszenie DCC Pro (standard w wersji R-Line), reflektory IQ.Light HD LED Matrix, system Travel Assist, asystent głosowy IDA, uchylny i przesuwany panoramiczny szyberdach, system audio Harman-Kardon ze wzmacniaczem o mocy 700 W oraz skórzana tapicerka z elektrycznie regulowanymi fotelami z funkcją masażu i wentylacji.

Początkowo do sprzedaży trafią auta z czterema silnikami: 1.5 eTSI o mocy 150 KM, 2.0 TDI o mocy 193 KM w wersji 4MOTION oraz hybrydowymi plug-in o mocy 204 i 272 KM, które – dzięki akumulatorowi o pojemności netto 19,7 kWh – będą w stanie pokonać 119 km wyłącznie na napędzie elektrycznym. Nieco później ofertę uzupełnią jednostki 2.0 TDI 150 KM oraz 2.0 TSI 204 i 265 KM. Odmiany z najmocniejszymi jednostkami: 2.0 TDI 193 KM, 2.0 TSI 204 i 265 KM będą wyposażone standardowo w napęd na cztery koła 4MOTION. Ważną ich zaletą, poza walorami trakcyjnymi, będzie możliwość holowania przyczepy o masie do 2400 lub 2500 kg (wyższa wartość dotyczy wersji 7-osobowej). Podobnie jak we wprowadzonych na rynek wcześniej Tiguanie i Passacie także Tayron będzie standardowo wyposażony w automatyczną skrzynię biegów DSG.

Cennik Tayrona otwiera odmiana Life z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM. Za takie auto trzeba zapłacić 180 290 zł. Lepiej wyposażony Tayron Elegance 1.5 eTSI będzie kosztować 198 290 zł, a odmiana 1.5 eHybrid 272 KM z wyposażeniem R-Line to wydatek 231 390 zł.

W naszym kraju gama odmian wyposażeniowych będzie uzupełniona o dwie nowe: Life Plus i R-Line Plus. Są one nieznacznie droższe od wersji wyjściowych: odpowiednio o 800 i 1700 zł, a dzięki pakietom wyposażenia dodatkowego nabywca zyskuje korzyść w wysokości 19 890 zł w przypadku Tayrona Life Plus i 18 140 zł, jeśli zdecyduje się na wersję R-Line Plus.

