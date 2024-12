Ta biała odmiana winorośli jest synonimem niemieckiego winiarstwa – jej cechy, takie jak intensywna kwasowość, aromaty cytrusów, jabłek i brzoskwiń, a także zdolność do dojrzewania przez dekady, sprawiają, że rieslingi z Rheinhessen są cenione na całym świecie.

Moguncja to nie tylko miejsce, gdzie wino się produkuje, ale także je celebruje, To prawdziwy klejnot Nadrenii, a Targ Wina jest doskonałą okazją, by odkryć zarówno winiarską tradycję, jak i bogate dziedzictwo kulturowe tego historycznego miasta.