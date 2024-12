W trakcie prezentacji rozwiązań dla biznesu firmie z branży budowlanej pokazaliśmy między innymi rozwiązanie Smart Connect. Możemy dzięki niemu stworzyć wygodne środowisko pracy, w którym smartfon z Androidem, komputer z Windows, a nawet tablet będą ze sobą "rozmawiać". Smart Connect usprawnia pracę dzięki płynnej wymianie danych między urządzeniami (treści, pliki, dokumenty) i szczególnie z perspektywy firmy, gdzie mamy do czynienia z "mobilnym" biurem, ma to ogromne znaczenie. Klasyczny scenariusz to oczywiście smartfon oraz laptop spięte de facto w jeden ekosystem. Jako że mieliśmy do czynienia z branżą budowlaną, to dyrektor odpowiedzialny za IT bardzo szybko dostrzegł potencjał naszego rozwiązania – konkretnie perspektywę tego, jak dzięki Smart Connect pracujący dla firmy zespół inżynierów będzie mógł je wykorzystać przy realizowanych projektach, także tych w terenie.

MARCIN MINKIEWICZ Head of B2B Motorola