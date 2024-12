Braun Skin I-Expert - nawet do 1 roku gładkiej skóry*

IPL7 od Braun to wyjątkowe, najwyższe w portfolio marki urządzenie do depilacji IPL, które z pewnością stanie się niezbędnikiem w kosmetyczce Twojej mamy, siostry, przyjaciółki czy też partnerki. Skin i-expert to pierwszy na świecie w pełni połączony z aplikacją mobilną system IPL, który uczy się, dostosowuje i zapewnia spersonalizowany plan zabiegów oraz wskazówki odnośnie ich prawidłowego przeprowadzania w czasie rzeczywistym.