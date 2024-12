Tkanina jako nośniku sztuki zaangażowanej społecznie. Wystawa kolektywu textpol to eksploracja tekstyliów jako medium sztuki zaangażowanej społecznie. Artystki działające w ramach grupy łączą projektowanie, praktyki badawcze i społeczne ze sztuką, pracując z różnorodnymi materiałami, technikami i estetykami. Kolektyw nie ogranicza się jedynie do wyrażania emocji czy niepokojów poprzez tkaniny, lecz podejmuje refleksję nad troską o siebie, innych i otaczający świat, których tekstylia są integralną częścią. Obok narracyjnej funkcji tkanin, artystki badają ich materię – analizują procesy produkcji, historię oraz właściwości zmysłowe materiałów. Odwiedzający będą mogli odwiedzać wystawę od 23 listopada 2024 roku aż do 26 stycznia 2025 roku.