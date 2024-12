Palisz pelletem? Musisz wiedzieć, co szykuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Palisz pelletem? Nic dziwnego, to paliwo ekologiczne, ekonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Jednak zmiany planowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska mogą wpłynąć na wszystkich użytkowników kotłów i pieców na pellet. Warto wiedzieć, co się szykuje, by przygotować się na nowe przepisy.