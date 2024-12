"Sługus Kaczyńskiego złamał mi nogę". Spowiedź Babci Kasi u Jacka Pałasińskiego

Babcia Kasia to postać kultowa. Starsza kobieta, która mimo bólu, hejtu i 139 spraw sądowych, walczy wytrwale o prawdę. W dzisiejszej rozmowie z Jackiem Pałasińskim opowiada o swojej niezwykłej drodze – od pierwszych demonstracji, aż po niezliczone starcia z policją i brutalne konsekwencje walki o wolność. Co motywuje nieustraszoną Katarzynę Augustynek? Jaki jest jej cel i dlaczego nie poddaje się pomimo tragicznych następstw swojej działalności? Nie zabraknie również niewygodnych pytań o cenę aktywizmu, oraz o to, jak jej życie zmieniło się przez te lata. Rozmowa dotyczy również tragicznych wydarzeń wokół Smoleńska i kłamstw, które zostały stworzone wokół tej tragedii, a które Babcia Kasia nieustannie stara się obnażyć. To spotkanie pełne heroicznej odwagi, osobistej refleksji i politycznych komentarzy, które rzucają nowe światło na to, co dzieje się w Polsce. Babcia Kasia mówi o swoich doświadczeniach, a także o walce o pamięć, sprawiedliwość i prawdę, które, jak twierdzi, są niezbędne, by Polska mogła się zmienić. Zapraszamy do oglądania i komentowania!