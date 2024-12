Choć to bliźniacy Paweł i Łukasz Golcowie są najbardziej znani i stoją na czele Golec uOrkiestry, to mają jeszcze dwóch starszych braci. Cała czwórka wystąpiła ostatnio w programie "Halo tu Polsat". Opowiedzieli o kulisach swojego rodzinnego życia. Dowiedzieliśmy się też, czym zajmuje się mniej znana dwójka braci: Stanisław i Rafał.

Bracia Golec pokazali się w czwórkę. Fot. Instagram / halotupolsat

Paweł, Łukasz, Stanisław i Rafał Golcowie wystąpili w sobotnim (7 grudnia) wydaniu porannego pasma śniadaniowego w Polsacie. Przypomnijmy, że znani bliźniacy są najmłodsi z rodzeństwa. Trzeci z wymienionych jest od nich starszy o 12 lat, a ostatni o 8 lat.

Okazało się, że to właśnie Rafał Golec miał zaszczepić u pozostałych miłość do muzyki. – Miałem wtedy swój zespół w okresie licealnym. Chłopaki przysłuchiwali się, siedzieli na próbach i w zasadzie to ja sprawiłem, że oni zdawali do szkoły muzycznej – opowiadał.

Czterech braci Golec współpracuje przy uOrkiestrze

Co ciekawe dziś cała czwórka pracuje na sukces Golec uOrkiestry. Chociaż to bliźniacy występują na scenie, to pozostali bracia im pomagają. Stanisław Golec zajmuje się wizualizacjami na koncertach, odpowiada też za transport sprzętu.

Z kolei drugi jest managerem, autorem słów do piosenek i muzyki. Wszystkim panom towarzyszą żony. Golec uOrkiestra jest więc mocno rodzinną formacją. – Wiadomo, jak się razem współpracuje, to są różnice zdań. Jest i kłótnia, jest godzenie (...), ale jesteśmy 25 lat razem i to też o czymś świadczy – podsumował Stanisław Golec, nawiązując do 25-lecia zespołu.

Bracia Golcowie ogłosili także na antenie Polsatu, że przygotowują dla swoich fanów coś specjalnego na... imprezę sylwestrową, którą stacja szykuje w Toruniu.

– Pojawimy się w całym składzie, ale też jest dużo niespodzianek. Są łączone grupy (...) Wiele elementów się łączy, wielu zespołów, artystów się łączy. Są tak zwane "colaby" w bardzo oryginalnych odsłonach – ujawnili w "Halo tu Polsat".

Przypomnijmy, że pod koniec października Golcowie pożegnali swoją ukochaną mamę. Irena Golec miała 85 lat. Była prawdziwą góralką, śpiewała w chórze i tańczyła w zespole folklorystycznym. Stanowiła filar dla swojej rodziny. Synowie mogli liczyć na jej wsparcie.