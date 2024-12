Kalendarz adwentowy: zachęta, aby czytać jeszcze więcej

Zacznijmy więc od was, drodzy czytelnicy. Czy byliście aby grzeczni w tym roku? Nikt w to nie wątpi. Dostajecie od nas zatem nie jeden, a kilkanaście prezentów - dokładnie tyle, ile dni zostało jeszcze do Wigilii. Znajdziecie je w specjalnym kalendarzu adwentowym , przygotowanym przez księgarnię ebookpoint.pl.

Pozowski

Jeśli dodamy do tego ciepłych i przyjaznych Włochów, którzy z chęcią nauczają słynnej na cały świat filozofii dolce far niente, to rzeczywiście może nie być na świecie lepszego miejsca na emigrację. Dla tych, którzy myślą o niej choćby pół żartem pół serio, książka Agnieszki Tiutiunik i Przemysława Pozowskiego będzie wspaniałym prezentem.

Ale tylko takiej, która skończyła 16 lat, bo “Jarun” to pozycja za bramką wiekową. To “wciągające romantasy, inspirowane mitologią słowiańską” z pewnością podniesie waszą pozycję w rankingu fajniejszych wujków czy cioć. “Jarun” to nie jest kolejna nudna książka, którą dorośli uważają za “odpowiednią dla młodzieży”. Co to, to nie. Monika Banaszyńska stworzyła świat, do którego wstęp mają jedynie nastolatki - nawet nie próbuj się do niego dobijać, millenialsie. Po prostu zapakuj książkę w ładny papier i połóż pod choinką.