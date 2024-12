Kampania Festive, którą wprowadzamy do kawiarni z początkiem listopada stanowi inaugurację oferty zimowej, na którą nasi goście czekają przez cały rok. To wyjątkowy okres, do którego przygotowujemy się przez wiele miesięcy. Komponowanie zimowego menu zaczynamy od najbardziej wyczekiwanych kaw, dlatego w tegorocznej ofercie postawiliśmy na nasze bestsellery: Gingerbread Latte oraz Toffee Cake Latte - w wersji na ciepło i na zimno. Jak co roku nasze menu bogate jest w różnego rodzaju rozgrzewające napoje z dodatkiem kurkumy, miodu, żurawiny czy cynamonu. Oferta deserów rozbudowana została o zupełnie nowe pozycje, w których dominować będą smaki praliny i cynamonki – mówi Marta Stawiszyńska, Brand Management Director Costa Coffee w Lagardère Travel Retail w Polsce. Wraz z nowym menu zmienia się również wystrój naszych kawiarnii, jak co roku wprowadzamy świąteczne kubki i dekoracje – dodaje Stawiszyńska.