Seszele - gdzie to jest?

Republika Seszeli to państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim. Do Afryki jest stąd około 1600 kilometrów. Na mapach szukajcie w kierunku północny - wschód od Madagaskaru. Aż do siedemnastego stulecia Seszele były zamieszkałe przede wszystkim przez piratów. Dopiero w połowie osiemnastego wieku zaczęli przybywać tutaj osadnicy francuscy. Niewiele później Seszele stały się kolonią Brytyjską, a w 1975 roku kraj ten uzyskał autonomię.