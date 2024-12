Mariusz Z. skazany. To były znany dziennikarz z Warszawy. Fot. MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Jak już informowaliśmy, do aresztowania mężczyzny doszło w styczniu 2022 roku. "Mariusz Z., były redaktor naczelny "Super Expressu" i "Przekroju" został nad ranem zatrzymany przez policję w hotelu swojego znajomego. Dziennikarz został przetransportowany kilkaset kilometrów do warszawskiej prokuratury" – napisał wówczas na Facebooku dziennikarz i pisarz Piotr Krysiak. Tam następnie usłyszał zarzuty.

Były znany dziennikarz skazany na więzienie

W poniedziałek zapadł wyrok w sprawie Mariusza Z. Jak podaje TVN Warszawa, Mariusz Z. został skazany za zgwałcenie na trzy lata i pięć miesięcy więzienia. – Wyrok w sprawie zapadł 6 grudnia 2024 roku. Jest nieprawomocny – przekazał serwisowi prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Według ustaleń śledczych Mariusz Z. miał podać kobiecie tabletkę nieznanej substancji i dwukrotnie doprowadzić do stosunku w 2020 roku w Warszawie.

Media ustaliły, że do zdarzenia doszło w rocznicę Powstania Warszawskiego. "Mariusz Z. zaprosił do swojego domu pewną kobietę, której podał czerwone wino. Wszystko wskazuje na to, że w napoju znajdowały się nieznane środki, które spowodowały, że kobieta straciła czucie w ciele, a chwilę później była już nieprzytomna. Kiedy się ocknęła, dziennikarz próbował zatrzeć ślady" – opisał zajście portal Kazaczek.pl.

Akt oskarżenia przeciwko niemu trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 14 marca 2022 roku. Wcześniej zapadła też decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu.

Śledczy oskarżyli go z art. 197 Kodeksu karnego. "Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15" – brzmi jego treść.

Kim jest skazany były dziennikarz?

Mariusz Z. był znanym dziennikarzem. Do 1981 roku pracował w warszawskiej "Kulturze". Potem wyjechał do USA, gdzie pisał komentarze dla "The Detroit Free Press". W latach 1998-2000 był współprowadzącym dwutygodnika "Komputer Świat". W 2003 roku został naczelnym "Super Expressu". Od 2006 do 2007 roku był z kolei naczelnym tygodnika "Przekrój". W kolejnym roku pełnił funkcję redaktora naczelnego telewizji Superstacja.

We wrześniu 2008 roku został wydawcą programu "Konfrontacje" w Polsacie. Pracował też dla redakcja.pl i ObserwatorFinansowy.pl. Do 2010 roku był też jednocześnie doradcą prezesa NBP. Później pracował dla firmy kosmetycznej Inglot. Następnie prowadził programy publicystyczne w "Superstacji" i "Polsat News 2".

