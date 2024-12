Zima to magiczny czas. Odczuwamy to na każdym niemal kroku, choćby w banalnym pytaniu: "Kawy czy herbaty?". Duch świąt nawet najzagorzalszych kawoszy potrafi przecież zmienić w smakoszy aromatycznych naparów. Rozgrzewający imbir, słodkie maliny, czy korzenne pierniczki - w herbacianej torebce można zamknąć każdy niemal świąteczny aromat. Czy jest wobec tego lepszy prezent niż takie właśnie święta w pigułce?

Fot. materiały prasowe

Reklama.

Idealny Prezent na Święta: Kolekcje Herbatek TEEKANNE

Słowo "idealny", w kontekście prezentów, bywa używane dość często. W przypadku kolekcji herbat czy herbatek sięgnięcie po ten przymiotnik jest w pełni uzasadnione.

Filiżanka ciepłego naparu to bowiem znacznie więcej, niż zwykły napój. To chwila relaksu, odpoczynku, zadumy. To szansa, aby na chwilę zatrzymać się, spojrzeć na świat z dystansu i pomyśleć... Nie za długo - picie herbaty ma przecież sens, tylko wtedy gdy ciepła para jeszcze ucieka z kubka, ale wystarczająco, by odzyskać równowagę i rozbudzić w sobie na nowo ducha świąt. I to dowolnego dnia w roku!

Reklama.

Na waszej liście z pewnością znajdują się bliscy, którym warto sprezentować odrobinę spokoju. Pytanie tylko, w jakiej formie.

Kolekcje herbatek TEEKANNE to doskonały wybór na prezent. Każdy zestaw zawiera 3 lub 6 rodzajów herbatek. Znajdziecie w nich zarówno dobrze znane owocowe smaki, jak i nieco bardziej egzotyczne czy zaskakujące aromaty. Dla każdego coś rozgrzewającego!

TEEKANNE „World of Fruits Collection”

Kolekcja owocowa to prezent z kategorii zawsze trafionych. Nie ma chyba osoby, która w środku zimy nie chciałaby przypomnieć sobie o lecie i jego najwspanialszych owocach. Dzień od razu staje się lepszy, gdy pośród natłoku obowiązków możemy zrobić sobie przerwę na "słodką czereśnię", czy "świeżą pomarańczę". Czasem naprawdę trzeba tylko tyle, aby wywołać uśmiech na twarzy.

Reklama.

Zawartość kolekcji "World of Fruits Collection":

Raspberry Sweet Peach Sweet Cherry Fresh Orange Italian Lemon Ginger & Lemon

TEEKANNE „LOVE Collection“

"All you need is love... " - trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Miłość sprawia, że stajemy się lepsi, milsi, bardziej życzliwi - zarówno dla ludzi wokół, jak i dla siebie samych. A herbatki od TEEKANNE z linii LOVE są dokładnie takie, jak to najpiękniejsze uczucie na świecie: momentalnie przynoszą nas do krainy szczęścia.

Zawartość kolekcji "LOVE"

LOVE Pomegranate PASSION LOVE Pink Grapefruit

Reklama.

TEEKANNE „Magic Winter Collection”

Można absolutnie nie wierzyć w czary, ale wciąż dać się porwać zimowej magii. Niezawodny sposób macie właśnie przed sobą: zimowe herbatki od TEEKANNE posiadają bowiem niesamowitą moc: wywołują przyjemne ciepło, otulające niczym pluszowy kocyk i jednocześnie sprawiają, że głowa staje się wolna od trosk i pełna bożonarodzeniowego spokoju. Niesamowite? Zdecydowanie! Musicie koniecznie spróbować.

Psst! Mała podpowiedź: zacznijcie od herbatki "Let it Snow". Jej bezowy aromat rozbroi nawet największego grincha!

Zawartość kolekcji "Magic Winter"

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Fresh Orange Forest Fruits Magic Moments Ginger & Orange Let it Snow Winter Time

TEEKANNE „World of Ginger Collection”

Rozgrzewająca moc imbiru jest legendarna. Nic więc dziwnego, że TEEKANNE zdecydowało się stworzyć kolekcję poświęconą tylko i wyłącznie temu cudownemu korzeniowi.

„World of Ginger” to aż sześć unikalnych mieszanek, powstałych z najlepszych, starannie wyselekcjonowanych, składników. Wszystko po to, aby zimą, gdy dni stają się krótsze i mroźniejsze, dodać nam tak potrzebnego animuszu. Imbirowy zastrzyk energii to genialny prezent dla tych, którzy raczej nie umieściliby listopada, czy nawet grudnia, na liście ulubionych miesięcy. Jeśli istnieje jakiś sposób, aby zmienić ich zadanie, to macie go przed sobą.

Reklama.

Zawartość kolekcji „World of Ginger”:

Ginger Orange Ginger Mango Ginger Lemon Ginger Extra Strong Ginger Sea Buckthorn Ginger Curcuma

TEEKANNE „Thank You Collection”

Wręczanie świątecznych prezentów to tradycja. Wśród osób, którym w tym roku zamierzacie przekazać pakunek, przewiązany ozdobną wstążką, znajdą się jednak pewnie również ci, którym pragniecie podziękować szczególnie. I to właśnie z myślą o nich powstała kolekcja "Thank You".

Zwróćcie uwagę na opakowanie: zaprojektowane w stonowanym i eleganckim stylu mówi samo za siebie. Z kolei wybór mieszanek stanowi idealny balans pomiędzy orzeźwieniem zielonych herbat, kojącym aromatem owoców, a energetyzującym smakiem cytrusów.

Reklama.

Kolekcja herbatek "Thank you" sprawdzi się jako prezent na każdą okazję, jednak w czasie świąt wydźwięk tego prostego, pięknego słowa - "Dziękuję" - jest jeszcze wyraźniejszy.

Zawartość kolekcji "Thank you":