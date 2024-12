Fot. materiały prasowe

Reklama.

W Kinie Elektronik, należącym do Warszawskiej Szkoły Filmowej świętowano sukcesy uczelni z jej ostatnich dwóch dekad działalności. Podczas gali założyciele szkoły – Maciej Ślesicki oraz Bogusław Linda wygłosili uroczyste przemówienia, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i anegdotami.

Fot. materiały prasowe

– Prowadzenie Warszawskiej Szkoły Filmowej przez te 20 lat jest dla mnie niezwykłą przygodą – pełną wyzwań, pasji, ale przede wszystkim spotkań z wyjątkowymi i zdolnymi młodymi ludźmi. Każdy student wnosi coś unikalnego. Widząc, jak młodzi realizują swoje marzenia i osiągają sukcesy w branży filmowej, czuję ogromną dumę. Dwadzieścia lat temu postanowiliśmy stworzyć miejsce, które będzie kuźnią talentów filmowych. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że to założenie stało się rzeczywistością – mówi Maciej Ślesicki, współzałożyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Reklama.

Podczas uroczystej gali odbyła się także projekcja specjalnie przygotowanego na jubileusz filmu, który w audiowizualny sposób opowiedział o 20 latach działalności Warszawskiej Szkoły Filmowej. Narratorem produkcji był Maciej Ślesicki, który przekonywał, że zadaniem szkoły jest nauczanie „jak tworzyć filmy sercem”.

Fot. materiały prasowe

Uroczystość wzbogaciły koncerty Anny Marii Jopek oraz Leszka Możdżera. Po gali, goście udali się na bankiet, przechodząc po czerwonym dywanie przy akompaniamencie Orkiestry OSP Nadarzyn. Zespół wykonał muzykę ze znanego repertuaru filmowego.

Reklama.

Gala była również okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły i jej sukcesów. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym wykładowców, absolwentów, przedstawicieli branży filmowej, mediów oraz przyjaciół szkoły, aby wspólnie świętować ten ważny moment w historii uczelni. Na gali obecni byli m.in. Lidia Popiel, Paweł Deląg, Artur Żmijewski, Katarzyna Figura i Andrzej Pągowski.

Fot. materiały prasowe

Warszawska Szkoła Filmowa jako kompleks szkół artystycznych to:

2 specjalistyczne kierunki studiów licencjackich i 9 specjalności 2 kierunki podyplomowe 125 wykładowców w Warszawskiej Szkole Filmowej ok. 800 studentów rocznie ok. 5000 studentów przez 20 lat działalności ponad 40 festiwali międzynarodowych, na których studenci byli nominowani i zdobyli nagrody aż 2 nominacje do Oscara ponad 10 prestiżowych nominacji filmowych (Oscary, FPFF, Los Angeles – Festiwal Filmów Polskich, Pixel Awards Europe 2022, HollyShorts Film Festival w Los Angeles, Energa CAMERIMAGE i wiele więcej) organizator największego w Europie kontynentalnej festiwalu dla scenarzystów „Script Fiesta” ponad 200 festiwali filmowych rocznie, w których biorą udział studenci ok. 250 etiud studenckich produkowanych rocznie 2 kursy dostępne w Warszawskiej Szkole Filmowej: montażowy i reżysersko-operatorski 1 Studium Wokalno-Aktorskie Szkoła zawodów filmowych z 6 specjalnościami 3 różne specjalizacje/profile artystyczne w Liceum Filmowym i Kreacji Gier Wideo (szkoły działającej pod egidą WSF): aktorski, filmowy i kreacji gier wideo 35 nauczycieli w Liceum Filmowym i Kreacji Gier Wideo

Reklama.